Gemeente zoekt initiatieven in Hoog-Keppel

Basisschool De Bongerd sloot in 2018 de deuren

'Het doel van de gemeente is om op beide terreinen te komen tot duurzame initiatieven voor wonen, zorg of commerciële functies', zo laat grondeigenaar Bronckhorst weten. 'De dorpsraad ondersteunt dit doel.' De gemeente verkoopt de terreinen aan initiatiefnemers met het ‘beste plan’. Wat het beste plan is, wordt door vertegenwoordigers van Bronckhorst in overleg met de Dorpsraad besloten. 'De ontwikkeling van het plan is na verkoop van de gronden de complete verantwoordelijkheid van de initiatiefneme'", aldus Bronckhorst.



In samenwerking worden ingediende initiatieven gekeurd, nadat de verkoopprocedure in mei wordt opgestart. Voor de start van de verkoopprocedure, worden eerst in overleg randvoorwaarden opgesteld voor de verkoop en ontwikkelingen van de terreinen. Dit zal de komende twee maanden vorm krijgen, waarna ook een informatieavond volgt voor omwonenden.