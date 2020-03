Prison Escape Doetinchem mag doorgaan na bezwaren

Prison Escape, een real life game dat gespeeld wordt in De Kruisberg in Doetinchem mag doorgaan met de activiteiten in de voormalige gevangenis. Twaalf buurtbewoners hadden bezwaren aangetekend vanwege geluids- en verkeersoverlast, maar deze zijn door het college afgewezen.

‘Er is in vele opzichten rekening gehouden met de belangen van omwonenden’, aldus de bezwaarcommissie. ‘Dit blijkt uit meerdere aanpassingen aan het plan’. Hiermee doelt de commissie op het busvervoer van de deelnemers vanuit het centrum van Doetinchem naar de Kruisberg en het versterkt afspelen van geluid tijdens het spel.

Omwonenden hebben geen zicht op locatie

Het bezwaar van vier omwonenden aan de Zandstraat werd ook niet ontvankelijk verklaard. Ze wonen volgens de bezwarencommissie te ver van de Kruisberg en hebben geen zicht op de locatie. ‘Tijdens de hoorzitting die in januari op het gemeentehuis werd gehouden hebben de omwonenden niet aannemelijk kunnen maken dat ze gevolgen ondervinden van de activiteit’, aldus de commissie.



Rowan Stapelbroek, samen met broer RiK initiatiefnemer van het spel, is blij dat Prison Escape gewoon door kan gaan in de voormalige gevangenis. ‘We willen natuurlijk dat iedereen blij is en betreuren het als mensen minder tevreden zijn’, zegt Stapelbroek. ‘Signalen vanuit de buurt daar moeten we zo goed mogelijk naar kijken.’ Zo is inmiddels na klachten van omwonenden in het productionele plan opgenomen dat er extra controle is bij het uit doen van de lichten na afloop van de activiteit.

Vergunning tot eind 2020

De vergunning van Prison Escape in de Kruisberg loopt door tot eind 2020. ‘Ik denk dat we voor de Achterhoek een mooie activiteit kunnen creëren, waarbij horeca en de toeristenbranche mee profiteren’, zegt Stapelbroek. Het volgende weekend dat Prison Escape in Doetinchem plaatsvindt is op 28 en 29 maart.

