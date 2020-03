UITGESTELD - Permanente expositie Voorst in de Tweede Wereldoorlog

De opening van de tentoonstelling word uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip.

De Kribbe biedt een permanente tentoonstelling '75 jaar vrijheid in de gemeente Voorst 'over de WOII in de Gemeente Voorst en Operatie Cannonshot. Deze tentoonstelling is ingericht door de Oudheidkundige Kring Voorst en is samengesteld uit fotomateriaal, brochures, voorwerpen, materialen en persoonlijke correspondentie uit de gehele gemeente Voorst over de periode 1939 tot en met 1946.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de mobilisatie, het begin van de oorlog, de Canadese oorlogsinspanningen, Operatie ‘Cannonshot’, de bevrijding en de herdenkingen. De doorlopende tentoonstelling is ingericht door: Johan Alburg, Henk Karrenbeld, Jan Siero, Gerrit Ulfman, Henk Wolters (OKV) en Michel van de Beld.

Foto Oudheidkundige Kring Voorst



De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 14 maart om 14.00 uur bij De Kribbe. De officiële opening bestaat uit het hijsen van zowel de Canadese als de Nederlandse vlag door de Scoutinggroep De Vundelaar uit Twello. Doedelzakspelers zullen het officiële moment begeleiden door het spelen van de beide volksliederen. Iedereen is van harte welkom dit moment mee te maken.



Op zondag 15 maart zijn er twee documentaires te zien: de WOII in de gemeente Voorst en operatie cannonshot.



Op ieder 3e zondag van de maand is er een lezing of een documentaire te zien in de bovenzaal (te bereiken via een trap). Deze expositie is te bekijken tijdens de openingsuren van De Kribbe.

Weerdseweg 6a

7384 CJ Wilp

0571 26 25 22

info@dekribbe.nl

Openingstijden

Januari – februari – maart

Zondag geopend, 10.00 t/m 17.00 uur. De overige dagen zijn op reservering wel mogelijk voor (zakelijke) groepen.

April

10.00 t/m 17.00 uur

Mei

10.00 t/m 18.00 uur