Wijchen onderzoekt zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen

Wijchen onderzoekt of het mogelijk is om bij nieuwbouwprojecten een zelfbewoningsplicht in te stellen. Op deze manier kan voorkomen worden dat particuliere woningbeleggers woningen opkopen en voor een relatief hogere prijs verhuurt. Kernachtig Wijchen maakt zich zorgen om die trend en stelde er vragen over aan het college.

Onwenselijk

Kernachtig Wijchen vindt het een onwenselijke trend dat woningen in een betaalbare prijsklasse verkocht worden aan beleggers die de woning vervolgens verhuren voor een huurprijs die ‘ver boven de sociale huurgrens ligt’. Het college geeft aan geen zicht te hebben op concrete aantallen in de gemeente Wijchen. ‘Maar we vernemen wel van makelaars vernomen dat het op beperkte schaal ook in Wijchen voorkomt’, laat het men weten.

Zelfbewoningsplicht

Zelfbewoningsplicht als voorwaarde bij een (ver)koop is een mogelijk instrument tegen het particuliere woningbeleggen, geeft het college aan. ‘Een deel van de in 2019 verkochte woningen tot 200.000 euro zijn voormalige huurwoningen van Talis, waar een zelfbewoningsplicht is opgenomen in de koopvoorwaarden. De koper moet de woning dus zelf gaan bewonen en mag deze niet verhuren. We onderzoeken of en hoe we dit instrument kunnen inzetten bij nieuwbouwprojecten. Voor bestaande woningen hebben gemeenten op dit moment geen juridische mogelijkheden om kopers een zelfbewoningsplicht op te leggen. Het kabinet onderzoekt momenteel wel de mogelijkheden hiertoe, mede op verzoek van een aantal grote steden. We houden dit nauwlettend in de gaten.’ Voor veel potentiële maatregelen tegen opkoop door beleggers is de gemeente afhankelijk van landelijke wet- en regelgeving. ‘Naast de eis tot zelfbewoning kun je dan denken aan het verlagen of verhogen overdrachtsbelasting, hypotheekeisen voor de zogenaamde buy-to-let hypotheken en ander wijze van belasten van huurinkomsten.’ Wijchen kijkt in regioverband naar de mogelijkheden, maar waarschuwt ook voor een waterbedeffect: ‘Het is ongewenst als opkopers naar de buurgemeenten verdwijnen omdat wij strenge maatregelen genomen hebben, of omgekeerd.’

Positieve bijdrage

Het Wijchense college geeft aan ook graag te willen dat de betaalbare woningvoorraad beschikbaar blijft voor de lagere inkomens. Maar men ziet ook een positieve bijdrage die particuliere woningbeleggers kunnen leveren aan het functioneren van de woningmarkt. ‘Zij bieden vaak, juist aan starters op de woningmarkt, mogelijkheden om op korte termijn een woning te verkrijgen, daar waar de wachtlijsten voor een sociale huurwoning nog steeds lang zijn of de mogelijkheden om te kopen er (nog) niet zijn.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever