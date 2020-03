Ook Overbetuwe wil vluchtelingenkinderen opvangen: 'Niets doen is geen optie'

Overbetuwe is bereid om alleenreizende vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen een nieuw thuis te bieden. Daarmee geeft ze gehoor aan een noodkreet van landelijke belangenorganisaties om ruim 500 minderjarige asielzoekers in Nederland op te vangen.

Griekenland vroeg Europese lidstaten onlangs om in ieder geval 2500 alleenreizende vluchtelingenkinderen op te vangen die nu verblijven in Griekse kampen. Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk en Defence for Children kwam daarom met het idee om een ‘Coalition of the Willing’ te vormen: een groep Nederlandse gemeenten die bereid is om samen ruim 500 kinderen op te vangen.

Onder meer Arnhem, Nijmegen, Amsterdam, Groningen en Leiden gaven eerder al aan mee te willen werken. Na de gemeenteraad op dinsdagavond sluit ook Overbetuwe zich aan bij de coalitie.

‘Niets doen is geen optie’

GroenLinks, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie en GBO riepen met een motie op om in actie te komen. ‘Het lot van deze kwetsbare kinderen gaat ons allemaal aan’, stellen zij. ‘Niets doen is geen optie. Nederland moet haar verantwoordelijkheid nemen om tot een oplossing te komen.’ De motie werd met open armen aangenomen, alleen de VVD was tegen.

‘We zien de beelden van overvolle vluchtelingenkampen en dan breekt ook ons hart’, vertelt José Rouwenhorst van de VDD. ‘Maar ik geloof niet dat wij dit besluit op lokaal niveau kunnen maken. Vraagt de landelijke overheid ons uiteindelijk om iets te regelen voor de kinderen, dan staan wij daar zeker voor open.'

'De ramp is morgen nog niet opgelost'

‘De ramp is extreem. Hij is niet van gisteren en morgen is hij helaas ook nog niet opgelost’, reageert burgemeester Patricia Hoytink-Roubos. ‘Misschien kunnen we niet alles doen wat er in de motie wordt gevraagd, maar we gaan ons er zeker voor inspannen.’

Ze stelt onder meer voor om via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in gesprek te gaan met de staatssecretaris van justitie en veiligheid.

Zie ook: