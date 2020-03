'Bezetter' Napoleon niet welkom in Voorthuizen

In Voorthuizen komt voorlopig geen standbeeld van koning Lodewijk Napoleon. Stichting Napoleon in Voorthuizen (NiVo) heeft het subsidieverzoek bij de gemeente Barneveld ingetrokken.

Volgens een van de initiatiefnemers Cor Wiesnekker merkten ze de laatste tijd dat er steeds meer weerstand ontstond voor hun plannen voor een standbeeld van de eerste officieuze koning van Nederland. 'Vooral van een groep oudere inwoners hebben wij weerstand ervaren. We hebben geprobeerd met hen te overleggen, maar ze blijven vinden dat Lodewijk Napoleon een bezetter is.'

Nalatenschap eren

Lodewijk Napoleon, de broer van de Franse keizer Napoleon, is onder meer verantwoordelijk voor een van de belangrijkste verkeersaders in het dorp: de Apeldoornsestraat. Stichting NiVo wil zijn nalatenschap eren door middel van een standbeeld. Daarnaast richtte Napoleon een fonds op om mensen met schulden te helpen. De initiatiefnemers van het standbeeld willen zo'n zelfde soort fonds voor Voorthuizen oprichten.

Zie ook: Napoleon moet de toeristische trekpleister van Voorthuizen worden

Om het standbeeld voor elkaar te krijgen, hebben de initiatiefnemers al een deel van de financiering rond. Voor het andere deel vroegen ze 35.000 euro van de gemeente Barneveld.

Geen draagvlak

Tijdens de commissievergadering van de gemeente Barneveld van vorige week spraken verschillende inwoners zich uit tegen de plannen voor een standbeeld. 'Uit een enquête die zeshonderd tegenstemmers heeft, is gebleken dat er absoluut geen draagvlak is in Voorthuizen. We kregen opmerkingen als: belachelijk en kunnen we het geld niet beter besteden?', aldus een spreker van Actiegroep geen standbeeld van Lodewijk Napoleon.

Ondanks dat stichting NiVo al steun had van Plaatselijk Belang Voorthuizen, Ondernemersvereniging Voorthuizen en het college van de gemeente Barneveld, was dit voor hen het signaal om de subsidie-aanvraag alsnog in te trekken. 'Wij willen als NiVo geen tweespalt zaaien in Voorthuizen', legt Wiesnekker uit. 'Als er werkelijk zeshonderd handtekeningen tegen ons plan zijn verzameld, is dat wel een serieus aantal.'

Overleg

Volgende week komt de stichting bij elkaar om te overleggen over de toekomst van de plannen voor het standbeeld en het bijbehorende fonds. Wiesnekker hoopt dat er een oplossing gevonden gaat worden. Want volgens hem leeft Voorthuizen nog altijd op de nalatenschap van Lodewijk Napoleon. 'We hebben in Voorthuizen al jaren de Franse lelie in het dorp. Dat is ons merk, je ziet het op de vlag, logo's en in het straatbeeld.'