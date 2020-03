Onderzoek naar ingebruikname kliniek Oldenkotte

Twee forensisch psychiatrische klinieken onderzoeken of de voormalige kliniek Oldenkotte in Rekken opnieuw in gebruik kan worden genomen. Het onderzoek van FPC de Kijvelanden en FPC de Rooyse Wissel wordt ondersteund door de Dienst Justitiële Inrichtingen.

'We kijken of het haalbaar is om de kliniek opnieuw een bestemming binnen de forensische zorg te geven', zo laat woordvoerder Yolanda van Dun namens de twee klinieken weten. 'Het is nog niet bekend welke zorg precies op het terrein aangeboden kan worden, maar je kan daarbij denken aan tbs of een andere vorm van forensisch psychiatrische zorg.' Reden voor het onderzoek is een landelijk capaciteitsprobleem: 'De vraag naar tbs-plekken en forensische zorg neemt toe', weet Van Dun, die wijst naar de groeiende wachtlijsten.

Berkelland wacht af

'Wij hebben met interesse kennis genomen van de plannen', zo laat burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland weten. 'Het onderzoek dat de klinieken gaan doen de komende maanden wachten wij met belangstelling af. Pas dan wordt duidelijk of deze plannen haalbaar en realiseerbaar zijn op deze locatie.'



De voormalige kliniek Oldenkotte staat sinds eind 2014 leeg en is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is momenteel de enige locatie in Nederland die door de klinieken wordt onderzocht. 'De locatie is ondanks de leegstand goed onderhouden', vertelt de woordvoerder. 'Dat betekent dat de locatie vrij eenvoudig kan worden aangepast om te voldoen aan de huidige eisen.' Het onderzoek duurt naar verwachting een half jaar en ook de buurt zal worden meegenomen in de plannen.