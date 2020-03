Jongens vinden gestolen borstbeeld tijdens het freerunnen

Het is als een verhaal uit een spannend jeugdboek: vier jongens uit Arnhem vinden tijdens het spelen een groot bronzen beeld, verstopt in een hoekje. Na wat speurwerk blijkt het te gaan om het gestolen borstbeeld van Arie Klapwijk, de oprichter van Het Dorp. Woensdag wordt Klapwijk door de vier vinders teruggeplaatst op zijn sokkel.

Buurjongens Sep, Mylan, Tygo en Stan freerunnen vaak samen op het verlaten AKZO-terrein. Ze springen over muurtjes en klauteren op hekjes. Ook op zondag 1 maart. Opeens ziet Sep verscholen in een hoekje een plastic zak liggen met iets er onder. 'Ik dacht wat is dat nou? En toen kwam ook Mylan erbij. '

Het blijkt een groot bronzen borstbeeld van een man. 'We dachten eerst dat komt vast ergens hier van de AKZO.'

Trump

Het is wel een mooi beeld. Een nette man met een stropdas en een jasje. 'Tygo vond hem een beetje op Trump lijken', vertelt Sep enthousiast. 'Wij zeiden nee, nee dat is Trump niet.'

De vier besluiten het beeld mee te nemen naar huis, maar dat gaat nog niet zo makkelijk. Het ding is loodzwaar. 'We hebben het eerst een stuk gerold en toen er wel een uur over gedaan om het over de muur te krijgen.' Met behulp van de step van één van de jongens is het bronzen beeld naar huis vervoerd.

Geheimhouding

'Daar hebben we hem tentoongesteld aan onze ouders. De moeder van Mylan en Tygo was die dag jarig en ook de mensen die op bezoek waren, hielpen uitzoeken wie de man van het beeld nu was. We dachten: als hij niets waard is, dan houden we het. Als het wel wat waard is, geven we het terug aan de eigenaar. '

'De jongens brachten het heel spannend', vertelt Jon Wittendorp, vader van Tygo en Mylan. 'We moesten eerst een contract tekenen voor geheimhouding, pas toen mochten we hun vondst zien.'

De volgende dag hoorden de jongens van een kennis die op het feestje was geweest dat gaat om Arie Klapwijk. Hij is oprichter van Het Dorp, de Arnhemse woongemeenschap voor mensen met een handicap. 'Ze heeft een foto van het beeld laten zien aan haar baas en die had Klapwijk herkend', vertelt vader Jon. Het beeld bleek daar in januari te zijn gestolen, maar dat is nooit naar buiten gebracht.

Nooit verwacht

Vooralsnog staat Arie Klapwijk veilig achterin de tuin bij Mylan en Tygo. Deze woensdag gaat hij terug naar Het Dorp. Siza, de organisatie achter Het Dorp, is dolblij. 'We hadden nooit verwacht dat we het beeld nog terug zouden krijgen natuurlijk', vertelt woordvoerder Conny van den Bor.

De vier jongens zijn apetrots. Ze zijn de hele week al vol van hun avontuur. 'Het is als een spannend jongensboek', zegt vader Jon. 'Zoiets zou iedereen wel mee willen maken.'