Bram doet in één maand honderd meldingen van afvaldumping in Arnhem

Arnhemmer Bram Derix deed afgelopen maand honderd meldingen van afvaldumping in zijn wijk Presikhaaf-West. Dit om aan te tonen dat het aantal meldingen niets zegt over de mate van vervuiling. Dat gaat volgens hem op dit moment namelijk helemaal de verkeerde kant op.

'Zo erg als de laatste tijd, heb ik het nog nooit gezien', zegt Derix. Het draait allemaal om de invoering van diftar, het betalen per afvalzak. Ondergrondse containers zijn alleen nog met een pasje te openen en de containermonden worden verkleind van geschikt voor 60 literzakken naar 30 literzakken. Per 1 juli moet er voor elke zak restafval 80 eurocent worden betaald.

'Niet bestaande link'

Maar waarom, en hoe werkt het allemaal? Dat lijkt veel Arnhemmers nog niet duidelijk. Derix deelt zijn bevindingen in een brief aan de gemeenteraad. Er wordt volgens hem een 'niet-bestaande link gelegd' tussen het aantal meldingen en de mate van vervuiling. In januari zouden er 180 meldingen in Presikhaaf-West zijn geweest. 'Dan zal dat in februari normaal gesproken nog hoger zijn, vanwege mijn vele meldingen', stelt Derix.

Met dat ritme stopt hij even. 'Ik ben er nu ook wel klaar mee', laat Derix weten. 'Zodra er wordt gezegd dat het weer schoner wordt in Presikhaaf-West, ga ik weer melden.'

Ook is er volgens hem sprake van 'meldingsmoeheid'. Hij wijst erop dat veel meldingen weinig zin hebben, omdat het vuil al door de wijk en in tuinen is gewaaid als het een paar dagen later wordt opgehaald. Bovendien zou 'de zooi' er de volgende dag weer staan.

Hele opgave

Een goede uitleg van het Arnhemse afvalbeleid zou volgens hem onduidelijkheid en angsten weg kunnen nemen. Maar hij constateert ook dat in zijn wijk veel mensen nauwelijks de krant lezen, slecht de taal beheersen en informatie zoeken op de gemeentewebsite zelfs voor kenners 'een hele opgave' is. Brieven zouden bovendien in ambtelijke taal zijn geschreven.

'Als bestuurder van deze stad heeft u de verplichting om over de kleur van uw partij, uw trots en misschien wel koppigheid heen te stappen', zegt Derix in zijn brief. 'Ik roep u dan ook op een pas op de plaats te maken, en eens goed af te vragen of diftar wel gaat werken.'

En precies daarover heeft de SP woensdagavond een debat met wethouder Cathelijne Bouwkamp aangevraagd. De PvdA kan daar een cruciale rol in spelen. De steun van de socialisten voor verder uitstel of zelfs afstel van diftar, kan de tegenstanders aan een meerderheid helpen. 'Zonder goede communicatie gaat diftar niet lukken', constateert ook PvdA-raadslid Vincent Bouma.

'Communicatie nog niet goed genoeg'

'In onze ogen, en dat hoor en zie je ook overal momenteel, is die communicatie nog niet goed genoeg.' Het college heeft daarvoor nog tijd, volgens Bouma. 'Al moet het nu wel gaan gebeuren.' Of zijn partij Bouwkamp een deadline meegeeft en hoe het succes van de communicatie gemeten moet worden, weet hij nog niet.

