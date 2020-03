Gemeente Nunspeet waarschuwt voor oplichters gemeentegids

De gemeente adviseert extra alert te zijn wanneer bedrijven benaderd worden om een advertentie of vermelding in een gids goed te keuren of te betalen. De gemeente Nunspeet doet alleen zaken met LokaalTotaal, onderdeel van FMR Producties.

Mocht u dus een telefoontje krijgen over de gemeentegids van Nunspeet, wees er dan alert op met wie u spreekt. LokaalTotaal is het enige bedrijf dat de officiële gemeentegids van Nunspeet samenstelt. Overigens is een vermelding in de gids gratis; alleen adverteren kost geld.

Nieuwe gids in 2020

LokaalTotaal, de uitgever ervan, brengt in oktober 2020 een nieuwe gids uit. Redacteuren van LokaalTotaal nemen contact op met alle bedrijven, instanties, stichtingen, verenigingen enzovoort om te controleren of hun gegevens nog actueel zijn.

Wanneer gegevens niet (correct) in de gids staan, dan kunnen bedrijven zelf de gegevens wijzigen. Via de website kan men eenvoudig en snel, zelfs 24 uur per dag, wijzigingen doorgeven. Die worden meteen doorgevoerd, waardoor de digitale gemeentegids de meest actuele gegevens bevat.