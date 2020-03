Miljoenenstrop dreigt door snelfietsroute met onderbreking in Velp

In Velp is geen geschikte plek voor een snelfietsroute. Het collegevoorstel om de route tussen Arnhem en Dieren te onderbreken in Velp lijkt na dinsdagavond door de Rhedense raad te worden gesteund. Door die keuze kan zowel de gemeente Rheden als Arnhem miljoenen provinciale subsidie mislopen.

Het plan is om een snelfietsroute aan te leggen over het grondgebied van twee gemeenten, namelijk Arnhem en Rheden. Daarvoor stelt de provincie beide gemeenten forse subsidies in het vooruitzicht. Waar Rheden bijvoorbeeld zelf bijna een miljoen euro betaalt, draagt de provincie 2,7 miljoen euro bij. Maar daar zitten wel voorwaarden aan.

Voorwaarden niet gehaald

Dan moet het traject namelijk op minimaal 80 procent van de route voldoen aan de kwaliteitseisen van een snelfietsroute. Zoals: een tweerichtingsfietspad van vier meter breed, rood asfalt, fietsers in de voorrang en geen obstakels als paaltjes en drempels.

In het plan dat er nu ligt is besloten om de fietspaden in Velp daar niet op aan te passen. Daardoor zal die 80 procent voor het Rhedense deel net niet worden gehaald, erkent wethouder Gea Hofstede.

Omwonenden zien de snelfietsroute niet zitten. Zij zijn bang voor meer verkeer en fietsers met hoge snelheden. Terwijl Hofstede blijft benadrukken dat het gaat om een doorgaande route en geen fietspad voor hoge snelheden.

Stuurgroep beslist

Bovendien wil Hofstede nog steeds inzetten op de realisatie van de snelfietsroute. In het voorstel zal de route door het Velpse deel dan alleen niet aan de eisen voldoen. Daar zal gebruik worden gemaakt van de bestaande route door de Hoofdstraat. Het gaat volgens de wethouder om 'slechts' een stuk van 550 meter.

Een stuurgroep moet beslissen of er dan nog sprake kan zijn van een snelfietsroute. Daarin zitten onder meer de provincie, Arnhem en de Fietsersbond.

Met name de Arnhemse belangen zullen groot zijn. De provincie ziet het project namelijk als geheel. Dus als de stuurgroep besluit dat er geen snelfietsroute komt, kan ook Arnhem fluiten naar de provinciegelden. En dat terwijl de route door de Rijnstad al is aangelegd. 'Die afhankelijkheid is er inderdaad', volgens Hofstede.

'Omwonenden roken bloed'

Freek te Brinke van de Fietsersbond is niet te spreken over het voorstel. Hij noemt de gemeentelijke communicatie 'onhandig'. Hij refereert naar een inspraakavond waar hij 'leiding, kennis en visie' miste. 'Omwonenden roken bloed en lieten niet meer los', stelt Te Brinke. 'Ze schreeuwden vervolgens om het hardst. Wij dachten dat democratie anders werkte.'

Over twee weken wordt er gestemd. Dinsdagavond leek er onder de fracties weinig weerstand te zijn tegen het voorstel van Hofstede.

