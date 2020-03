Honderden schadeclaimbrieven om Lelystad Airport: 'Het wordt ons door de strot geduwd'

Er zijn honderden brieven binnengekomen bij de gemeente Heerde van inwoners die hun recht willen behouden om in de toekomst een schadeclaim in te kunnen dienen vanwege de overlast van vliegveld Lelystad Airport.

In Heerde verzamelden zich dinsdagavond meer dan 150 mensen in het dorpshuis. Ze wilden geïnformeerd worden over hoe ze hun recht op schadeclaims kunnen behouden. Daarnaast hielden verschillende actiegroepen die zich verzetten tegen de vliegroutes van Lelystad Airport hun betoog.

Termijn verloopt

Het is nog niet duidelijk óf en wanneer het vliegveld in de polder open gaat. Ook al moet het definitieve besluit nog genomen worden, toch verloopt op 1 april de termijn waarbinnen je aanspraak kunt maken op schade.

Zie ook: Schadeclaims Lelystad Airport moeten deze maand binnen zijn, anders ben je te laat

Een oudere mevrouw ondertekent dinsdagavond na afloop van de bijeenkomst aan een tafel de brief waarmee uitstel kan worden gekregen. 'Ik had niet zo aan de schade gedacht', zegt ze. 'Maar dat wat ons door de strot geduwd wordt en waar we slachtoffer van kunnen worden, daar moet iets tegenover staan vanuit de overheid.'

Ze is niet de enige vanavond. Verschillende brieven belanden in een grijze container die in de hoek van de zaal staat. 'Ik denk dat ik wel schade ga lijden', vertelt een man die ook een brief heeft ondertekend. 'Procederen kun je dan wellicht, maar of het wat oplevert? De overheid heeft namelijk hele dikke zakken van onze belastingcenten.'

Luister hier naar een impressie van de bijeenkomst:

Brieven naar Den Haag

Burgemeester Koops van Heerde is opgetogen over de opkomst na afloop. 'De gemeenteraad van Heerde heeft gevraagd deze avond te organiseren. Het leeft enorm hier.'

De brieven die bewoners schrijven of voor 20 maart inleveren op het gemeentehuis, worden verstuurd naar het ministerie. 'En misschien ga ik ze wel zelf brengen. Ik ga kijken of het in mijn agenda past.'

De actiegroepen die zich al langere tijd verzetten op de Veluwe tegen de vliegroutes van Lelystad Airport hebben inmiddels overal op de Veluwe flyers verstuurd om inwoners te wijzen op de verjaringstermijn. Aankomende week wordt in Wezep nog een informatiebijeenkomst belegd.