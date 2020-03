Drie Arnhemmers opgepakt in amfetaminelab

Politie in een eerder opgerold drugslab. Foto: ANP

Bij een politie-inval in een drugslab in Hengelo (Overijssel) zijn drie mannen uit Arnhem en een Hagenaar opgepakt. Het amfetaminelab was volop in gebruik en zat in een schuur.

De Haagse politie was het drugslab in Twente op het spoor gekomen bij een onderzoek naar de productie van verdovende middelen. Op het moment van de inval waren er vier mannen in de schuur die meteen zijn gearresteerd.

Amfetamine-olie

De Arnhemmers zijn 20, 57 en 43 jaar. De Hagenaar is een man van 32 jaar. Een tijdje later is ook nog een 27-jarige man uit Hengelo opgepakt.

De inval was zondag, maar is dinsdagavond pas door de politie naar buiten gebracht. In de schuur werd apparatuur gevonden waarmee amfetamine-olie kan worden gemaakt. Ook lag er volgens de politie een flinke hoeveelheid grond- en afvalstoffen.