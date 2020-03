Hier stonden we het afgelopen jaar het meest in de file

Automobilisten stonden vorig jaar in het algemeen sowieso al meer in de file. Dat komt vooral doordat ze in de ochtend- en avondspits meer kilometers aflegden.

De files op de A1 worden ook vooral veroorzaakt door de verouderde aansluiting tussen de beide snelwegen.En de verwachting is dat het de komende jaren nog veel drukker wordt op die snelweg. Daarom wordt er al druk nagedacht over oplossingen voor de snelweg.

Bekijk hier een reportage over de mogelijke oplossingen voor de A1:

70 miljoen uur langer onderweg

In totaal waren wij als Nederlanders ruim 70 miljoen uur langer onderweg afgelopen jaar, omdat we in de file stonden of op een andere manier vertraging opliepen in het verkeer. Dat is zo'n zeven procent meer dan een jaar eerder.

Het gaat hier om de tijd die automobilisten verloren omdat ze langzamer dan 100 kilometer per uur moesten rijden op de snelweg. Het aantal files nam nog sterker toe, met 14 procent. Dit is gemeten door de totale lengte van files te vermenigvuldigen met het aantal minuten dat automobilisten erin stonden.