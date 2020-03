Nijmegen: bijna 2500 nieuwe banen in één jaar tijd

Het aantal banen in Nijmegen blijft groeien. De gemeente meldt dat er in 2019 bijna 2500 banen bij kwamen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is een groei van 2,4 procent en daarmee komt het totaal aantal banen uit op 103.700. Dat blijkt uit de nieuwste Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2019.

De mijlpaal van meer dan 100.000 banen die in 2018 voor het eerst sinds 2011 werd gehaald, is in 2019 dus nog verder verbeterd.

Zakelijke dienstverlening

Met 680 nieuwe banen maakte de zakelijke dienstverlening de grootste groei door in absolute aantallen. De werkgelegenheid in de groothandel steeg met 10 procent het snelst.

Gezondheidszorg en onderwijs tweede sector

Volgens de Provinciale Werkgelegenheidsenquête zijn de sectoren gezondheidszorg en onderwijs in absolute aantallen nog steeds grote werkgevers. In de gezondheidszorg werken 31.200 mensen en in het onderwijs ruim 13.000. Door de flinke groei in de zakelijke dienstverlening is dat nu met 13.500 banen de tweede sector in de stad, inmiddels net iets groter dan het onderwijs. Het aantal bedrijfsvestigingen ontwikkelde zich met 5,5 procent toename heel positief tot in totaal 16.370.

Nijmegen als aantrekkelijke stad

Wethouder Monique Esselbrugge is heel blij met deze ontwikkeling: 'De Nijmeegse economie en werkgelegenheid ontwikkelen zich positief. Daar ligt een ijzersterke basis aan ten grondslag van actieve ondernemers, een goed opgeleide bevolking, uitstekende voorzieningen en een uitgebreid netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die elkaar versterken. Zij dragen in hoge mate bij aan Nijmegen als aantrekkelijke stad om in te wonen en werken. Daarom blijft Nijmegen ook als het om inwoneraantal gaat nog steeds een van de hardst groeiende steden in Nederland'.