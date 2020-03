Vitesse, NEC en De Graafschap voetballen niet dit weekend

Dat werd zojuist duidelijk op een persconferentie van het kabinet en het RIVM.

Niet alleen dit weekend vliegen de wedstrijden eruit. Alle eredivisie- en eerste divisie-duels tot en met 31 maart zijn geschrapt.

'Goede maatregel'

NEC-directeur Wilco van Schaik begrijpt de maatregel van het kabinet wel. 'Iedereen had behoefte aan duidelijkheid. Dus wij vinden dit een goede maatregel. We hadden nu ook al heel veel mensen die niet meer naar het stadion wilden komen voor de wedstrijd.'

NEC neemt zelf ook meer maatregelen intern. 'We gaan de spelers wat meer afschermen in De Goffert. De jongens blijven wel trainen.'

Volgens de directeur kan deze afgelasting tot het einde van de maand maar net. 'We hebben nog net voldoende uitwijkmogelijkheden.'

Snoei: 'competitie wordt afgemaakt'

De Graafschap-trainer Mike Snoei is overvallen door het besluit, zo zei hij donderdag na de training. 'Maar ik zag het wel een beetje aankomen, doordat we internationaal al een beetje achterbleven met maatregelen.'

Maar het coronavirus is geen reden om helemaal te stoppen met het voetbal, zegt de trainer. 'We moeten zorgen dat we fit blijven, want ik heb wel het idee dat de competitie wordt afgemaakt. We zullen later wel twee wedstrijden in de week gaan spelen.'

Alle evenementen met meer dan 100 geschrapt

Niet alleen het voetbal gaat eruit, maar alle evenementen waarbij meer dan honderd personen betrokken zijn, worden in heel Nederland afgelast. Dus het gaat ook over theatervoorstellingen en tentoonstellingen in musea, zei minister Bruno Bruins na crisisberaad. Het kabinet wil dat zo min mogelijk mensen bij elkaar zijn in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.