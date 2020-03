Arme gezinnen kunnen gratis zwemmen dankzij actie boeren

Gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank in Zutphen kunnen dit jaar gratis een dagje zwemmen. Het uitje wordt aangeboden door een groep Achterhoekse boeren die vorig jaar in actie kwam voor de Voedselbank Zutphen, toen deze door problemen met het dak vlak voor kerst geen pakketten kon uitgeven.

Voor de actie zamelden de boeren binnen enkele dagen zoveel etenswaren in, dat er op kerstavond alsnog een rijkgevuld voedselpakket klaarstond voor leden van de voedselbank.

Daarnaast waren er mensen die geld doneerden. 'Op de dag zelf kwamen er zelfs nog mensen met enveloppen aan', blikt melkveehouder Jarno Meulenbeek terug. Hij is een van de initiatiefnemers van de actie.

'Iets doen voor de kinderen'

De donaties leverden uiteindelijk een bedrag op van ruim 1000 euro. Geld dat de initiatiefnemers ten goede wilden laten komen aan de actie en dus ging men op zoek naar een mooi doel. 'We wilden graag iets doen voor de kinderen. Bijna ieder kind is dol op zwemmen, dus zodoende kwamen we uit bij het zwembad.'

Samen met mede-initiatiefnemers van de actie, Jenneke Golstein uit Zutphen en Mienke De Wilde uit Nijmegen, benaderde de melkveehouder zwembad IJsselslag in Zutphen. 'Marjolein was meteen heel erg enthousiast', vertelt Meulenbeek. De manager van het zwembad werkt graag mee aan de actie. 'Dit is een super mooi initiatief, dus waarom zou je dat niet steunen?', aldus Marjolein Hobbelen.

De actiegroep en het zwembad stellen samen 162 kaartjes beschikbaar voor een dagje uit. 'Voor de gezinnen hebben we een speciaal arrangement samengesteld. Ze kunnen een dag naar keuze komen zwemmen en krijgen dan ook een frietje, een snack, limonade of een kopje koffie', aldus Hobbelen. De tegoedbonnen worden binnenkort uitgegeven via de Voedselbank Zutphen.

Eyeopener

Met de zwembadkaartjes sluiten de initiatiefnemers de actie definitief af. 'Iedereen heeft er een heel goed gevoel aan over gehouden', laat het drietal weten. Ze staan nog steeds een beetje versteld van hoe snel alles ging, eind vorig jaar. 'De hoofdorganisatie bestond binnen een dag uit dertien enthousiaste mensen, die met een team van 100 even enthousiaste vrijwilligers in een paar dagen tijd alles hebben geregeld. Samen hebben we dit voor elkaar gebokst.'

Voor de vrijwilligers die op kerstmiddag hielpen met het uitdelen van alle etenswaren was de actie ook een eyeopener. 'Iedereen heeft een hele andere kijk op de voedselbank gekregen. Je hoort dan over de situaties waar mensen in verkeren. Bijvoorbeeld van iemand die door een handicap, waar diegene zelf niks aan kan doen, afhankelijk is geworden van de Voedselbank. Het is triest dat dat in Nederland kan.'

