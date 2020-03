'Rotte kies' Hotel Moors verdwijnt uit Zeddam

Na bijna tien jaar leegstand verdwijnt de rotte kies die het pand van Hotel Moors is binnen afzienbare tijd uit het straatbeeld in Zeddam. Buurtbewoners zijn maar wat blij met de nieuwbouwplannen voor twintig woningen van een ontwikkelaar BO Vastgoed.

'Eindelijk zijn er concrete plannen', verzucht buurtbewoner Ed Fenneman, die zich al jaren inzet voor aanpak van de locatie. 'Wij kunnen gewoon niet wachten, laat het maar beginnen. Zeddam kan er alleen maar beter van worden.'

Het plan van de ontwikkelaar is om aan de straatzijde een aantal appartementen te realiseren, naast twee twee-onder-een-kap woningen en aantal starterswoningen. 'Dat is heel divers', vindt wethouder Walter Gerritsen van Montferland, die aangeeft dat het rijmt met de woonbehoeften in het dorp. 'Het lijkt nu een rotte kies in Zeddam, dus het dorp krijgt veel meer uitstraling als deze locatie opgeknapt wordt. Dat vinden we zeer positief.'

Bekijk hier de reportage van REGIO8. De tekst gaat daaronder verder.



'Raakten huis niet kwijt'

Buurtbewoners storen zich al jaren aan het verpauperde pand. Voor Fenneman was het zelfs reden om zijn woning te koop te zetten, maar verkopen lukte niet. 'We raakten het niet kwijt omdat iedereen die kwam kijken vroeg wat er met Moors gebeurde', zegt de omwonende. 'Die zaten in de auto voor ze het huis bekeken hadden.'

Nu de sloop na het doorlopen van de nodige processen naar verwachting volgend jaar plaatsvindt, voelt Fenneman zich een stuk meer thuis: 'Nu hebben we het uit de verkoop gehaald en willen we niet meer verkopen', zegt de buurtbewoner. 'Straks wil je hier toch niet meer weg? Het kan alleen maar beter worden.'