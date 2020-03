Nijmeegs college wijst kritiek op afschaffen korting 'sociaal begeleider' bij doelgroepenvervoer af

Het Nijmeegse college blijft niet van plan om een kortingsregeling voor ‘sociaal begeleiders’ voor iemand die gebruik maakt van het doelgroepenvervoer AVAN door te zetten. De Adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang- & Gehandicaptenbeleid (JMG) beklaagde zich per brief over het feit dat de gemeente Nijmegen de optie van een ‘sociaal begeleider’ niet aanbiedt en niet belicht in haar communicatie-uitingen. Het college zegt het budget hard nodig te hebben voor de Wmo-doelgroep zelf.

Sociale begeleiding

JMG bracht ongevraagd advies uit gericht op het laten vervallen van de kortingsregeling voor medereizigers en het in de communicatie niet gebruiken van de term ‘sociaal begeleider’. Sociaal begeleiding is begeleiding op indicatie van de gemeente om sociale redenen. Deze begeleider betaalt 50 procent van het Wmo-tarief zonder korting. ‘Wij betreuren het laten vervallen van de kortingsregeling’, schreef JMG-voorzitter Sandra de Vries in oktober aan het Nijmeegse college. ‘Iedere gemeente kan een eigen afweging maken of, en aan wie, zij een indicatie voor sociaal begeleider afgeven en hoe zij over deze mogelijkheid met hun bewoners communiceren. Noch in het besluit van uw college, noch in genoemde brief van uw college aan de gemeenteraad en noch in uw communicatie wordt de mogelijkheid van een sociaal begeleider genoemd. Dat vinden wij een slechte zaak. Het samen reizen met een sociaal begeleider is geen verplichting zoals bij de indicatie voor een medisch begeleider, maar kan noodzakelijk zijn van factoren als slecht weer, het tijdstip, de bestemming en de gesteldheid van de reiziger die begeleid wil worden. Wij adviseren u deze regeling voor sociale begeleiding alsnog in te voeren.’

'Niet voor gekozen'

‘Voor de goede orde, er is in Nijmegen sprake van twee typen medereizigers’, laat het Nijmeegse college nu weten. ‘Reizigers in het doelgroepenvervoer AVAN, die op medische grond een begeleider mee moeten nemen, krijgen hiervoor de indicatie ‘medisch begeleider’. Hun begeleider reist gratis mee. Reizigers in het doelgroepenvervoer AVAN kunnen ook zonder deze indicatie een medereiziger meenemen. Deze medereiziger betaalt in voorkomende gevallen sinds vorig jaar het normale tarief, een tarief zonder korting. Onze argumentatie daarbij is dat deze medereiziger zelf geen Wmo-indicatie heeft. Het budget is hard nodig voor de Wmo-doelgroep zelf. Wij houden deze lijn dan ook vast. In de regio hebben sommige gemeenten andere keuzes gemaakt en de kortingsregeling voor medereizigers doorgezet, onder de noemer ‘sociaal begeleider’. Wij hebben deze term in onze communicatie niet gebruikt, omdat we hiervoor niet gekozen hebben. Centrale boodschap voor inwoners van Nijmegen was, dat de korting voor de medereiziger kwam te vervallen.’