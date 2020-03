Afvalverwerker regio Nijmegen wordt steeds meer energieleverancier

Afvalverwerker ARN moet een grotere rol krijgen bij de energietransitie in de regio Nijmegen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek naar de toekomst van de ARN in opdracht van de samenwerkende gemeenten. Ook is het volgens de aandeelhouders (waaronder de gemeenten) dat de overheid de meerderheid van de aandelen behoudt.

Acht gemeenten (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen) werken samen op het gebied van afvalwerking en het winnen van energie en warmte daaruit.

Energietransitie

Die laatste twee worden steeds belangrijker bij de energietransitie naar duurzame energie. Zo speelt de ARN nu al een grote rol bij de levering van restwarmte voor Nijmegen-Noord en er liggen al plannen om ook een deel van Dukenburg te voorzien van een warmtenet.

De ARN B.V. produceert op verschillende manieren duurzame energie, zoals: groene stroom, warmte voor het warmtenet Nijmegen en de waterzuivering, gasbrandstof voor openbaar vervoer. De colleges van de samenwerkende gemeenten zijn blij met de aanwezigheid van de afvalverwerker in hun regio zo schrijven zij aan hun gemeenteraden: 'Met de ARN B.V. heeft de regio op haar grondgebied een bedrijf dat en warmte én elektriciteit produceert van reststoffen, een unieke situatie die veel potentie en kansen biedt voor de toekomst.'

Zeggenschap gemeenten

De huidige overeenkomst (die loopt tot eind dit jaar) tussen de gemeenten en de ARN beperkt zich tot de verplichting om alle ingezamelde afvalstoffen in te leveren bij de centrale in Weurt. Voor de toekomst bekijken de gemeenten nu nadrukkelijker welke rol de ARN kan spelen bij de energietransitie in de regio. Ook de commerciële aandeelhouder Remondis is het eens met de gemeenten dat de meerderheid van de aandelen in handen moet blijven van de overheid.

De deelnemende gemeenten willen via hun aandeelhouderschap zeggenschap houden over de levering/verkoop van energie/warmte van de ARN B.V. aan derden, zo staat in het stuk aan de Nijmeegse raad. 'Aldus zal de energie waarover de ARN beschikt bij voorrang worden geleverd aan de deelnemende gemeenten.' Levering aan derden is pas toegestaan nadat de aandeelhouders hiermee hebben ingestemd, zo staat in de brief aan de raad.