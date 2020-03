Wethouder in gesprek met Museum het Valkhof over leeftijdsgrens vrijwilligers

Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) gaat met Museum het Valkhof in gesprek over het feit dat zij in het kader van haar nieuwe vrijwilligersbeleid geen vrijwilligers van 75 jaar en ouder meer wil hebben. Er bestond al een leeftijdsgrens van 80 jaar. De fractie van SP was verbaasd over deze actie van het museum en stelde er schriftelijke vragen over aan het Nijmeegse college.

Beoordelen op leeftijd

Eind januari meldde de directeur van het Valkhof Museum in dagblad De Gelderlander dat het museum een nieuwe leeftijdsgrens ingevoerd heeft voor vrijwilligers. Met het invoeren van nieuw vrijwilligersbeleid zijn vrijwilligers van 75 jaar en ouder niet langer welkom. ‘De SP-fractie heeft dit nieuws met verbazing gelezen’, schrijven raadsleden Petra Molenaar en Marij Feddema aan het college. ‘Natuurlijk snappen we dat een goed vrijwilligersbeleid kan bijdragen aan het goed functioneren van het museum. Maar goed vrijwilligersbeleid houdt voor ons in dat je mensen beoordeelt op wat ze kunnen, en niet op hun leeftijd. We moeten juist blij zijn als mensen zich voor onze stad willen inzetten als vrijwilliger. Het is al lastig genoeg om goede vrijwilligers te vinden; die verdienen dus juist een compliment, ook als ze wat ouder zijn. Bovendien is het voor oudere mensen ook prettig om iets te kunnen betekenen voor anderen. Ze behouden een sociaal netwerk, waardoor het risico op eenzaamheid verkleint. En het houdt ze langer vitaal.’

Beweegredenen

De SP vraagt de wethouder om in gesprek te gaan met het museum om het vrijwilligersbeleid te herzien. Daar is Vergunst toe bereid. ‘We gaan een gesprek aan over de beweegredenen van het museum. In principe is het hun eigen beleid en hun eigen keuze. We verlenen een subsidie voor activiteiten, niet voor een leeftijdsbeleid. Er was al een leeftijdsgrens van 80 jaar, en ik verwacht dan ook niet dat dit zo’n groot ding gaat zijn. Maar het is wel dat ze de beweegredenen goed aan ons moeten kunnen uitleggen. Kan het bij ons niet op begrip rekenen, dan hebben we natuurlijk wel een probleem.’ Feddema is blij dat de wethouder in gesprek wil gaan. 'We hopen dat hij kan benadrukken dat een goed personeelsbeleid voldoende moet zijn, zodat een leeftijdsgrens overbodig is. Dit moet kunnen zonder het goed functioneren van het museum in de weg te staan.'

Subsidievoorwaarden

De SP had graag gewild dat in de subsidievoorwaarden voor culturele instellingen opgenomen wordt dat goed vrijwilligersbeleid belangrijk is, maar dat hierbij geen leeftijdsgrens gehanteerd mag worden. Hiertoe is Vergunst niet bereid. ‘Het is aan de stichtingen zelf om te bepalen hoe zij hun vrijwilligersbeleid vormgeven. Het museum is een zelfstandige stichting en bepaalt zelf op welke wijze taken worden uitgevoerd. Wij gaan er helemaal niet over. Het stellen van een leeftijdsgrens voor vrijwilligers is niet verboden en wordt vaker toegepast in (culturele) instellingen. Het aanpassen van subsidievoorwaarden gaat niet zomaar. Daarvoor zou eerst beleid gemaakt moeten worden. Dat is wat ons betreft nu niet aan de orde.’ Feddema geeft aan eerst het gesprek van de wethouder met het museum af te wachten. 'Mocht dit negatief uitpakken, dan zullen we zeker nog terugkomen op de subsidievoorwaarden.'

Dion van Alem

Politiek verslaggever