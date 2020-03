Janny vindt dat mensen maar weinig respect hebben

Er staat een 45-km wagentje voor de deur. Want Janny krijgt op haar 68ste toch wat slijtage. Artrose, nekhernia en een knieschijf komen voor in haar rijtje ongemakken. Maar dat maakt haar niet minder strijdbaar. Janny is een vechter. 'Ik heb mijn kinderen ook alleen opgevoed.'

Een acute hartstilstand maakte een eind aan het leven van haar man. 'Tweeëndertig jaar geleden nu', vertelt Janny. 'Kon ik in mijn eentje de kinderen opvoeden. Dat was knokken, maar het is gelukt.'

Nu de kinderen het huis uit zijn heeft ze vijf Shih Tzu-hondjes, waar ze helemaal gek op is. 'Ik ga soms liever met dieren om dan met mensen. Honden zijn trouw. Die bedonderen je niet zo snel.'

150 euro extra per jaar

Knokken zit Janny in het bloed. Eerst om haar kinderen op te voeden. En nu tegen de gemeente Zevenaar die de hondenbelasting voor haar hondjes in één jaar met 150 euro verhoogt. Schandalig vindt ze het.

'Als het zo doorgaat moet ik er een of twee wegdoen naar het asiel. En dat is het laatste wat ik wil. Ik laat het er daarom niet bij zitten. En er zijn hier helemaal geen voorzieningen voor honden hé. Nog geen poepzakje te vinden hier in de wijk.'

De Rijdende Rechter

Haar vechtersmentaliteit komt ook goed van pas bij haar buren. 'Die vinden dat mijn hondjes te vaak blaffen. Maar dat komt alleen maar omdat hun katten ze onrustig maken.'

Er volgt een verhaal waar de Rijdende Rechter gemakkelijk een dubbele aflevering aan kan wijden. Over camera's, politie bellen en heimelijke bezoekjes in haar tuin als ze op de camping zit. 'Weet u, mensen hebben tegenwoordig gelijk een grote mond. Er is geen respect meer. Wij zijn nog opgevoed om rekening te houden met een ander. Dat wordt wel steeds minder om me heen.'