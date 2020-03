Afgebrande vlaaienwinkel in Nijkerk gaat weer open na lieve woorden

Op een klapstoeltje drinken de echtgenoten koffie uit een thermoskan. Hun gloednieuwe zaak opent volgende week, maar er moet nog heel veel gebeuren. Velzing-Westerink somt op: 'Tafels, stoelen, plinten, de keuken en het terras nog, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het op tijd af is.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Tot het pensioen

De twee geven toe onrustig te hebben slapen, vanaf de brand al. 'Je weet niet wat je overkomt als je ziet dat het de vierkante meters waar je al je ziel en zaligheid in hebt zitten in vlammen opgaat.'

'We waren pas twee jaar open en de laatste maanden begon de zaak echt lekker te lopen. Van onze klanten kregen we zoveel steun na de brand dat we besloten hebben om door te gaan', zegt Velzing-Westerink.

De verzekering keerde gelukkig net op tijd uit zodat de heren de nieuwe inventaris konden aanschaffen. Wat ze met veel plezier gedaan hebben, omdat ze bij hun vorige zaak het meubilair hadden overgenomen. De komende dagen is het vooral hopen dat alles op tijd is aangesloten zodat ze, zoals de bedoeling is, volgende week woensdag open kunnen om tot hun pensioen taart en koffie te verkopen.

Nieuwe locatie

De zaak krijgt een nieuwe locatie, omdat het afgebrande pand nog lang niet geschikt is om weer in gebruik genomen te worden. Het nieuwe pand is groter en zit midden in de winkelstraat van Nijkerk.