'Je voelt je alleen op de wereld', zegt Mirjam vanuit coronagebied

Mirjam woont een deel van het jaar in Roppolo. We spraken haar twee weken geleden ook al, toen het virus net was uitgebroken in Noord-Italië. Het advies was destijds weg te blijven uit haar regio, als je er niet hoefde te komen.

Zie ook: Mirjam woont in corona-gebied: 'Vrienden denken dat ik al met een been in het graf sta'

Inmiddels heeft de Italiaanse overheid vergaande maatregelen genomen. In het hele land zijn reisbeperkingen ingevoerd, wat betekent dat mensen alleen op pad mogen voor hun werk en verder alleen als dat strikt noodzakelijk is. Het Nederlandse ministerie van Buitenlands Zaken heeft bovendien het reisadvies aangescherpt: mensen moeten alleen naar Italië reizen als dat strikt noodzakelijk is.

Uitgestorven

Mirjam merkt de gevolgen van die maatregelen. Zo liep ze maandagochtend nog door een grote, maar uitgestorven meubelzaak. En dinsdagochtend waren er ook niet veel mensen in het ontbijtcafeetje, waar ze bijna elke dag komt. 'Daar was het vorige week nog druk, maar vanochtend hing er echt een andere sfeer. De eigenaresse ziet het somber in en maakt zich zorgen hoe het financieel verder moet.'

De buren van de oud-docente van het Montessori College in Nijmegen zijn nog wel aan het werk. 'Maar mijn benedenbuurman staat op de markt. Je kunt wel nagaan dat dat straks helemaal stil valt.'

Geen paniek, maar ongerustheid

De regering heeft verzekerd dat de supermarkten open en bevoorraad blijven. Ook daar is het volgens Mirjam rustiger. 'Ik denk dat mensen van tevoren het een en ander aan boodschappen hebben gedaan. Daar is niet echt paniek zien. Ik zie meer ongerustheid, over hoe het verder gaat.'

Foto: Mirjam Hartog

Zelf laat ze zich niet gek maken. 'Ik vind het helemaal niet eng. Ik kijk met verbazing rond. Italië is natuurlijk een druk land, mensen zitten veel aan elkaar en zijn vaak buiten. En nu, als ik hier de boulevard afkijk, dan is het helemaal stil. Ik zie drie eenden voor me zwemmen, maar dat is het. Heel raar, het geeft een soort 'alleen op de wereld'-gevoel.'

Mirjam neemt vooralsnog geen extra maatregelen om te voorkomen dat ze ook ziek wordt. 'Dat is niet nodig, want de rest blijft binnen', lacht ze. 'Dus ik kan bijna doen wat ik wil. Dat klinkt erg, hè.'

Luister naar het gesprek met Mirjam Hartog op Radio Gelderland:

Zie ook: Dossier Coronavirus