Elten was vroeger van Nederland, en stiekem nog steeds een beetje

In het Omroep Gelderland-programma Straal Voorbij wordt een kijkje genomen in het voormalige Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog waren er plannen om Duitsland helemaal op te knippen. Daar wilde Nederland ook aan mee doen, om grote delen van Duitsland aan ons land toevoegen.

Het plan leek te radicaal, want het lukte niet. Nederland werd afgescheept met twee 'postzegels' Duits grondgebied. Veertien jaar lang had Nederland een stuk land wat zo'n 800 meter lang was. En daarbij hoorde de berg. Door de goede ligging en het mooie uitzicht over de Rijn werd het een toeristische trekpleister.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Het plan was ook om alle Duitsers weg te sturen. Dat is niet gebeurd, ze profiteerden er juist van. De Nederlanders spekten zelfs de (voormalige) Duitse middenstand.

En daar waren ze wel blij mee. Alle teksten, voor de toeristen, werden in het Nederlands en in het Duits opgeschreven. Dat is tot op heden niet veranderd.

Stiekem nog steeds Nederlands

Duitsland heeft Elten weer teruggekregen, maar wie door de grensplaats rijdt ziet vooral gele kentekenplaten. 'Het plan van toen is niks geworden. Maar via de achterdeur is het wel gelukt. Door de hoge grond- en huizenprijzen hebben veel Nederlanders vlak over de grens een huis gekocht. En daarom is Elten stiekem toch een beetje Nederlands', legt presentator Hans Jungerius uit.

