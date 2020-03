Willem was vroeger douanier: 'Met Duitsers had je nooit problemen'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

'Toen ik bij de douane kwam werden er geen mensen gevraagd met een hbo-opleiding. We waren jongens van het platteland die een beetje konden vechten', legt hij uit. 'Het was avontuurlijk en er was vrijheid! We hielden illegale en smokkelaars tegen. Je voelde je best belangrijk.'

Voornamelijk boeren die op de grens woonde deden dingen die niet mochten. 'Ze waren allemaal zo handig. We hadden er geen schijn van kans tegen.'

Nooit problemen met Duitsers

Als er gedoe was op de grens dan was het vooral met Nederlanders. 'Met Duitsers hebben we nooit problemen gehad', legt hij uit. 'Ik heb nu zelfs een Duitse vrouw. Die heb ik leren kennen aan de grens.' Willem heeft de tijd vooral als goed ervaren: 'Het was één en al romantiek.'

