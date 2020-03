Tien Edenaren verdacht van rellen tijdens oud en nieuw

De tien opgespoorde personen komen allemaal uit Ede, ze zitten niet opgesloten, maar worden wel nader door de politie onderzocht. Meer informatie wil de gemeente op dit moment niet geven. De burgemeester hoopt dat er snel meer namen volgen. Het onderzoek loopt nog.

'Oorlogsgebied' en 'opgefokte geiten'

Afgelopen jaarwisseling liep in Ede behoorlijk uit de hand. Tientallen jongeren bekogelden elkaar en hulpverleners met vuurwerk en sloopten bushokjes en auto's. De gemeente en de diensten waren niet goed voorbereid op de vele relschoppende jongeren, bleek al in een eerste evaluatie. De uitgebreide evaluatie die nu naar buiten komt, bevestigt dit.

Ook omwonenden schetsen een angstaanjagend beeld van wat er in de Edese wijk gebeurde. 'Opgefokte geiten', noemt Willem Floor de relschoppers met vuurwerk. 'Het was echt een oorlogsgebied', stelt Jacqueline Rijksen. 'Er kwamen cabrio's voorbij met vuurwerkpotten die al rijdend werden afgeschoten', vertelt ze.

Camera's, politie en coaches

De gemeente Ede overweegt nu camera's op te hangen en extra politie in te zetten om chaos in de toekomst te voorkomen. Ook gaat Ede mogelijk strak inzetten op preventie door jongeren bijvoorbeeld te begeleiden en te coachen. 'Dit geldt ook zeker voor jongeren van Marokkaans-Nederlandse afkomst', staat in een persbericht.

Of de genoemde maatregelen er daadwerkelijk gaan komen, is nog niet besloten. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen. Bovendien zegt burgemeester Verhulst liever niet wat er precies gaat gebeuren.

ME-bussen?

Of er bijvoorbeeld speciale ME-bussen worden ingezet, wil hij niet zeggen. 'Dat is niet om geheimzinnig te doen, maar het speelt mensen die op rotzooi uit zijn in de kaart', verklaart hij. 'Maar we zullen op tijd de geëigende maatregelen treffen.'

Overigens heeft de Nederlandse regering ook al besloten dat er een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen komt. De burgemeester is daar blij mee, maar er is volgens hem meer actie nodig. 'Het is niet de oplossing.'

'Overwegend Marokkaans-Nederlandse jongens'

Na de heftige jaarwisseling in de wijk Veldhuizen A, is de burgemeester in gesprek gegaan met buurtbewoners en jongeren uit de wijk. Hij is ook naar een Moskee gegaan om te praten.

'Dit is er gebeurd. Uw kind kan daar ook bijgelopen hebben, weest u zich daar bewust van', was zijn boodschap. Volgens Verhulst was dit gesprek - 'overigens ook op verzoek van het moskeebestuur' - nodig omdat de relschoppers overwegend Marokkaanse-Nederlandse jongens waren.

