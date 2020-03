Overlast door hangjeugd is verleden tijd

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De pingpongtafel in het wijkcentrum maakt op de maandagavond overuren. Met tien jongeren tegelijk wordt 'rond de tafel' gespeeld. Even verderop klinkt hard gejuich als er bij het potje tafelvoetbal wordt gescoord. Zeker 25 jongeren uit de wijk lopen met een glimlach in het wijkcentrum rond.

Het idee is allemaal begonnen bij vrienden Quincy Maspaitella, Seqoia Latupeirissa en Lakesh Hurulean toen ze, bij het plaatselijke skatepark hingen. 'We childen afgelopen zomer heel vaak buiten. Soms met wel dertig man. Op een gegeven moment viel het op dat het wijkcentrum leeg stond. Toen de winter er aan zat te komen, wilden we proberen om daar activiteiten te kunnen organiseren', vertelt Maspaitella.

Overlast

De groep hing tot dan toe alleen nog maar rond bij het skatepark. Tot ergernis van veel inwoners van Berkenoord. 'Die plek is niet verlicht. Een aantal jongens hebben petjes op en daardoor krijgen buurtbewoners al snel een onveilig gevoel. Dat snap ik ook wel', vertelt jongerenwerker Shèdy Abourayan. Hij begeleidt de jongens met het organiseren van activiteiten.

'Mensen begroeten je op een gegeven moment niet meer' Quincy Maspaitella

'Mensen hadden last van ons', aldus Maspaitella. 'We gingen de hele nacht door. In de zomer is de politie elke avond wel langs gekomen om te kijken wat er aan de hand is.'

Rustig

Sinds de jongeren op maandagavond het wijkcentrum tot hun beschikking hebben, is de overlast in de wijk afgenomen. 'We hebben nauw contact met de wijkagente en ze zei dat er sinds de jongeren hier zitten er geen meldingen meer zijn gemaakt', vertelt Abourayan.

Foto: Omroep Gelderland

Ook voor de jongeren is dat een hele opluchting. Want uiteraard willen zij ook niet bekend staan als hangjongeren. 'Ik ben hier geboren en getogen. Om dit voor deze wijk te kunnen doen voelt gewoon top.'