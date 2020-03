Bevrijdingsfeest Beek en Loerbeek

Beek en Loerbeek in Montferland zijn op 1 april 1945 bevrijd en daarom vieren zij samen 75 jaar vrijheid op zaterdag 4 april 2020! Op deze feestelijke dag worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud door verenigingen uit beide dorpen. Hieronder alvast het voorlopige programma.

Averhof:

10.00 uur Ontvangst door de KBO (Katholieke Belangenorganisatie voor Ouderen) op de Averhof aan de Pater Gerritsenstraat 5 van;

a. Delegatie uit Weeze/Duitsland De KBO afd. Beek/Loerbeek en ’s-Heerenberg heeft met deze plaats al 40 jaar lang een wederzijds jaarlijks wederkerend uitwisselingsprogramma.

b. de Heer en Mevr. Mien Wolswijk-Giezen ( zij is de enige nog in leven zijnde dochter van vader Jan en broers Bernard en Wim, die sneuvelden bij de vliegtuigcrash in Loerbeek)

c. Leden van de KBO, die deze dag willen meemaken.



Om 11.00 uur zal er gezamenlijk worden vertrokken naar de Sint-Martinuskerk in Beek, alwaar een VRIJHEIDSVIERING gaat plaatsvinden, welke om 11.30 uur een aanvang neemt. Voorgangers Pastoor Jurgen Jansen en Dominee Henriétte Nieuwenhuis en het Sint-Martinuskoor.

UITERAARD ZIJN ALLE BEEK- EN LOERBEEKSE INWONERS HIERBIJ

VAN HARTE UITGENODIGD OM DEZE VIERING BIJ TE WONEN

Na de viering keert men terug naar de Averhof voor een lunch voor iedereen, die de viering heeft bijgewoond en om 13.30 vertrekt men vanaf de Averhof naar het gildehuis voor het middagprogramma.

Opening;

Om 14.00 uur zal – in het gildehuis Sint Jan gelegen aan de Sint-Jansgildestraat 31 - het middagprogramma worden geopend door de Burgemeester van de gemeente Montferland de Heer Peter de Baat.

Hierna gaan om 14.30 de volgende activiteiten van start;

A Lezing/presentatie;

In het gildehuis de lezing/presentatie door Hennie Freriks uit Stokkum met als onderwerp “de crash van de bommenwerper Short Stirling op 12 maart 1943 nabij het woonhuis van de familie Giezen aan de toenmalige Heiweg “

B Historische route:

In de omgeving Beek/Loerbeek hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal gebeurtenissen plaats gevonden. Deze gebeurtenissen zijn bij veel inwoners (nog) niet bekend. Middels een (wandel)tocht willen wij de inwoners deze historische informatie bijbrengen. Een aantal historische plekken zullen worden bezocht en ter plekke zal een gids de gebeurtenissen aan de deelnemers overbrengen. De wandeltocht is voor alle leeftijden. Deelnemers die niet in staat zijn om een lange afstand te kunnen wandelen, worden vervoerd middels een nog nader te bepalen rijtuig.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar 75jaarvrijheidbeekloerbeek@gmail.com

C. Film over bevrijding van Beek/Loerbeek;

Tussendoor zal in het gildehuis een film gedraaid worden met als inhoud ;

De begrafenis van de 11 gesneuvelden van de vliegtuigcrash in Loerbeek.

De bevrijding van Beek en de hierbij gehouden bevrijdingsoptocht.

D. MUZIEK;

Het Gildehuis fungeert ook als feestlocatie waar twee lokale bands Karakter en RedRox vanaf 16.30 uur voor een goede sfeer zullen zorgen. Naast de muzikale activiteiten wordt het plein voorzien van diverse activiteiten voor jong en oud. Hierbij valt te denken aan springkussens, historische militaire voertuigen en nog veel meer. Ook kun je hier hapjes en drankjes halen.

Het feest duurt tot 22:00 uur



bhe/maart 2020