Eten wij nou juist meer of minder vlees?

Er liggen steeds meer en betere vleesvervangers in de supermarkt en er is ook steeds meer aandacht voor het eten van minder vlees. Maar is het dan ook zo dat we daadwerkelijk ons best doen om minder vlees te eten?

We hoeven er niet al te lang om heen te draaien. Het antwoord is nee. 'De cijfers wijzen uit dat we juist meer vlees zijn gaan eten', zegt Hans Dagevos van de Wageningen Universiteit. 'Tien jaar geleden aten wij nog drie à vier dagen in de week vlees. Nu ligt dat op vijf à zes keer per week. Het gaat dus juist de andere kant op.'

Luister hier naar het gesprek met Dagevos op Radio Gelderland:

En dat is best vreemd vindt Dagevos. 'Je zou verwachten dat alle media-aandacht en het aanbod van steeds betere vleesvervangers er voor zou zorgen dat we minder vaak vlees gaan eten. Maar dat blijkt dus niet uit de cijfers.'

Op de Wageningen Universiteit hebben ze wel een verklaring voor het feit dat we niet minder vlees zijn gaan eten. 'Het heeft ook gewoon te maken met een traditie. Vlees is ook gewoontegedrag. We zijn verknocht aan vlees.'

'Stukje vlees kan prima'

En bij de keurslager in Arnhem kunnen ze de cijfers wel onderstrepen. 'Wij hebben niet veel minder vlees verkocht. Ik denk alleen wel dat onze klanten steeds meer nadenken over wat en wanneer ze iets kopen. Ze denken echt wel aan een gezonde levensstijl, maar daar past prima een stukje vlees bij', zo vertelt slager Harm Bos.

Luister hier naar het gesprek met Bos: