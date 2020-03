Mogelijk einde seizoen voor Grot bij Vitesse

Grot kende een turbulente wedstrijd. De aanvaller werd uitgefloten toen hij in het veld kwam en maakte vervolgens de enige treffer van de wedstrijd. Na zijn doelpunt kon Grot niet meer verder, want hij had last van een stijve knie.

Na onderzoek in ziekenhuis Rijnstate bleek dat de aanvaller schade heeft aan zijn meniscus. Hij wordt geopereerd en daarna moet hij herstellen. De huurling van Leeds United heeft daardoor mogelijk al zijn laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld.

Blessures Vroegh en Bazoer lijken mee te vallen

Vitesse-middenvelders Patrick Vroegh en Riechedly Bazoer vielen afgelopen weekend ook uit met blessures in de wedstrijd tegen FC Twente. Vroegh had last van zijn hoofd na een harde botsing, maar die blessure valt mee. Bazoer heeft last van zijn kuit, maar Vitesse hoopt dat hij snel terugkeert.

Zie ook: Uitgejoelde matchwinner Grot dankt mental coach, trainer en spelersgroep