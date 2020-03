Speciale Gelredag 21 maart: Stadsmuseum, Doetinchem

Een extra Gelredag in het kader van 75 jaar bevrijding. Op 21 maart 2020 is het precies 75 jaar geleden dat het grootste bombardement op Doetinchem plaatsvond. Deze Gelredag staat helemaal in het teken van deze dramatische gebeurtenis en de andere twee bombardementen op Doetinchem op 19 en 23 maart.

Wellicht de grootste klap uit de geschiedenis kreeg de stad Doetinchem aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De binnenstad van Doetinchem was gedurende vrijwel de gehele bezettingstijd onaangetast gebleven. Totdat op 19, 21 en 23 maart 1945 geallieerde vliegtuigen het historische centrum van de stad bombardeerden. Meer dan honderd gebouwen in het centrum werden verwoest waarbij uiteindelijk rond de 170 mensen de dood vonden. De Doetinchemse bevolking was er totaal door verrast, want hoewel het front naderbij kwam en er evenals elders ook rondom Doetinchem door de Duitsers versterkingen waren aangelegd, leek niets deze bombardementen te rechtvaardigen. Er is dan ook gezocht naar de redenen voor de bombardementen en er zijn diverse verklaringen gegeven, maar tot op heden heeft geen van deze verklaringen een bevredigend antwoord opgeleverd. Feit is dat na drie bombardementen de stad voor een groot deel in puin lag. Alle belangrijke monumentale panden, waaronder het 18e eeuwse gemeentehuis en de Catharinakerk, waren verwoest. Het hart was uit de stad gerukt.

Tijdens deze Gelredag vertellen ooggetuigen Ans van As en Wim Scheerder over het bombardement op Doetinchem. Zij waren kinderen toen op 21 maart 1945 de bommen op de binnenstad vielen. Wim was negen jaar en verloor een groot deel van zijn familie. Ans was elf en was met een vriendinnetje aan het spelen. Zij kon op tijd wegkomen, maar haar vriendin overleed tijdens het bombardement. Om haar ervaringen te verwerken, is Ans van As gaan schilderen. Haar kunstwerken zijn speciaal voor deze Gelredag te zien in het Stadsmuseum. Aansluitend aan de verhalen van Wim Scheerder en Ans van As nemen stadsgidsen de bezoekers mee voor een wandeling door het verwoeste centrum van Doetinchem. Startpunt van deze Gelredag is het Stadsmuseum. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur is de entree gratis. Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem zal deze bijzondere Gelredag openen.