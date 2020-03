Wat vind jij? Wat is het alternatief voor handen schudden nu dat niet meer mag?

'Schud geen handen meer om verspreiding van het coronavirus te voorkomen!' Die boodschap verkondigde premier Mark Rutte gisteren op een persconferentie. We doen het soms wel meerdere malen per dag: een hand schudden. Maar zijn er goede alternatieven? Wat vind jij?

Er werden al een aantal regels geadviseerd om het virus in te dammen, zoals vaker handen wassen, niezen in een papieren zakdoekje en hoesten in je elleboog.

Maar sinds gisteravond is daar deze nieuwe maatregel bijgekomen. 'Dit is één van de manieren waarop het virus hopelijk nog in te dammen is', zegt Rutte over het stoppen met handen schudden. 'Maar dit lukt alleen als je dit met 17 miljoen mensen doet.'

Maar als handen schudden niet meer mag, wat doe jij dan om mensen te begroeten?

Laat horen wat jij ervan vindt op Radio Gelderland. Stuur een voice-bericht via Whatsapp op 06-22054352 of meld je via deze weg aan voor het bel-kwartier om 11.15 uur. Via Facebook reageren kan ook.