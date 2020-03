Partijen eisen bonnetjes van Arnhems college: 'Hebben ze wat te verbergen?'

Sinds 2012 geldt de afspraak dat zowel de raadsfracties als het college hun declaraties die zij doen met gemeenschapsgeld online plaatsen. CDA en SP willen weten waarom het college dat niet meer doet, zonder daarover te hebben gecommuniceerd. 'In tijden dat we miljoenen afknijpen op inwoners, moet je maximaal transparant zijn', stelt Jan Hutten (CDA). 'Gedoe moet je voor zijn.'

'Zoiets besluit je'

Volgens SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink hebben de declaraties van het huidige college er nooit opgestaan. 'Zoiets besluit je ook. En wij hebben dit niet besloten in elk geval', zegt Elfrink over zijn periode in het vorige college, waarin hij wethouder was. Hij noemt het 'bizar' dat hier nu vragen over moeten worden gesteld. De link waar de declaraties eerder nog te vinden waren, is volgens hem inmiddels verwijderd.

En ook de coalitiefracties delen de mening dat de declaraties openbaar moeten zijn. 'Misschien hebben ze niks gedeclareerd?', grapt VVD'er Leendert Combee nog. 'Maar wat mij betreft: openbaar en online.' Sabine Andeweg (D66) gaat ervan uit dat het een foutje is, en dit spoedig hersteld wordt. Volgens Mark Coenders (GroenLinks) kunnen er 'allerlei verklaringen zijn' voor het niet publiceren van de declaraties. Wel meent hij dat het goed is als de 'eventuele declaraties inzichtelijk zijn'.

'Liever geen pottenkijkers'

De oppositie is zelfs uitermate kritisch. 'Het is op z'n zachts gezegd vreemd dat er zonder raadsbesluit ineens gestopt is met het publiceren van deze gegevens', vindt PVV'er Coen Verheij. 'Zo wekt het college de schijn dat ze liever geen pottenkijkers willen, en dat is juist wat we in Arnhem moeten voorkomen.'

'Hebben ze wat te verbergen?', vraagt Guus van der Laak (Arnhem Centraal) zich af. 'Het is in ieder geval tegen de afspraak.' Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem) meent dat de raad zijn controlerende taak 'zo niet uit kan voeren'. En ook ChristenUnie-voorman Daniël Becker vindt het 'wenselijk' dat de declaraties terug te vinden zijn.

De vragen van CDA en SP zullen binnen enkele weken worden beantwoord. Gezien de wens van de raad zal het college dan ongetwijfeld alsnog overgaan tot een online verantwoording van zijn declaraties.