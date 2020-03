Scoren in de extra tijd specialiteit van NEC

'Ja, het is een goeie specialiteit van ons', beaamt Frank Sturing. 'Hartstikke mooi dat Ole Romeny nog scoorde in de laatste minuut. Maar beter kunnen we het eerder over de streep trekken.'

'We begonnen heel moeizaam. We hadden heel weinig grip op hun middenveld, pas na een kwartier kregen we meer controle. En in de tweede helft waren we beter, maar tot heel veel kansen kwamen we niet. En zij waren in de counter ook nog gevaarlijk.'

Sellouf

Ayman Sellouf was belangrijk voor NEC, hij leidde de 1-1 in. 'Ik maakte een loopactie in de diepte en ging de één-op-één aan met de verdediger. En hij vloerde mij, waardoor we een penalty kregen. Dit was een hele belangrijke overwinning. Je ziet dat er een echte winnaarsmentaliteit in de groep zit. We strijden tot het fluitsignaal voor de overwinning.'

Canada

Sturing is nu in afwachting van de ontwikkelingen rond het Olympisch elftal van Canada. 'Morgen of overmorgen wordt de selectie bekend. Ik ben druk bezig om het paspoort te regelen, maar ik denk dat het wel goed komt. Fysiek sta ik er ook goed voor, dus ik hoop dat ik geselecteerd word.'