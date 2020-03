Meevaller voor Zutphen: miljoenen over in plaats van tekort

Dat vertelde wethouder Harry Matser (financiën) maandagavond tijdens de raadsvergadering. 'Door een drietal meevallers laat het jaarrekeningresultaat van 2019 een plus van 3,2 miljoen zien.' Daarmee komt het saldo van de algemene reserve niet uit op 2 miljoen, maar op ruim 5 miljoen.

Drie redenen

Volgens Matser zijn er drie zaken die invloed hebben gehad op de financiële meevaller. De uitkering uit het gemeentefonds viel hoger uit dan verwacht, de kosten voor het werkbedrijf GelreWerkt! juist lager en op nog een aantal andere posten is er minder uitgegeven dan aanvankelijk was begroot.

Vorig jaar meldde de wethouder nog dat het niet zou lukken om binnen de begroting te blijven, door diverse tegenvallers en grote tekorten binnen het sociaal domein. In het voorjaar voorspelde de gemeente een tekort van 5,5 miljoen, in het najaar werd dit bijgesteld naar - 2,5 miljoen.

'Behoorlijke slag gemaakt'

In de tussentijd is de situatie dus positief veranderd, volgens Matser omdat er keihard gewerkt is op het gemeentehuis. 'Dat betekent dat we een behoorlijke slag hebben gemaakt en dat de algemene reserve weer iets beter wordt.' De extra miljoenen zijn zeer welkom in Zutphen. In totaal moet het gemeentebestuur structureel 13 miljoen per jaar bezuinigen.

De wethouder ziet de meevaller als een stap in de goede richting. 'Maar we zijn er nog niet, er zullen nog dingen komen, dat gaat gebeuren. Maar we zijn op weg naar deugdelijke financiën en naar een situatie waarbij we een meerjarenbegroting kunnen presenteren die meerjarig positief gezond is.'

