Vrijwilligers buurtservice doen beroep op politiek: 'Wij vallen in een diep gat'

Dat vertelde vrijwilliger Jan Jonkers maandagavond aan het Zutphense college en de raad. Volgens de vrijwilligers stopt de Buurtservice per juni, door bezuinigingen bij de gemeente Zutphen. Hoewel dit door Stichting Perspectief, waar Buurtservice onderdeel van is, nog niet officieel bekend is gemaakt, maken de vrijwilligers zich grote zorgen.

Niet achter de geraniums zitten

'Wij doen klusjes voor minima, voor het woonbedrijf, we helpen hulpbehoevenden, we doen boodschappen voor mensen die het niet meer kunnen. We doen echt van alles voor de mensen in Zutphen', vertelt Jonkers in de raadszaal.

De Zutphenaar heeft zelf twee tia's gehad, waardoor hij moest stoppen met werken. Vrijwilligerswerk doen bij Buurtservice is voor hem heel belangrijk. 'Ik ben afgekeurd, maar wil niet achter de geraniums gaan zitten. Het is voor mij even de deur uit. Een paar uurtjes per dag om niet hele dagen thuis te zitten.'

Jonkers benadrukt dat zijn verhaal niet uniek is. Volgens hem valt er een belangrijke werkplek en een dagbesteding weg als Buurtservice stopt. 'Er zijn mensen van GelreWerkt! bij ons, Tactus Verslavingszorg, GGNet. Mensen die verder van de arbeidsmarkt vandaan staan. En vandaar dat ik u vraag: is het nodig dat wij hiermee moeten gaan stoppen?'.

Binnenkort meer duidelijkheid

Burgemeester Annemieke Vermeulen nam de 350 handtekeningen namens het college in ontvangst. 'Daarnaast zijn er nog 950 likes op Facebook', besluit Jonkers. Wethouder Matthijs ten Broeke lichtte toe dat de gesprekken met Stichting Perspectief over de bezuinigingen momenteel in volle gang zijn.

