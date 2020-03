Tielse verdachten drugslab voorlopig op vrije voeten

Vanuit een industrieterrein aan de Oude Medelseweg in Tiel werd er gedurende 2019 volop beraadslaagd over een drugslab in het Brabantse Esch. Dat maakte justitie vanmiddag bekend bij een pro forma zitting tegen een groep van vier drugsverdachten aan de rechtbank van Breda, onder wie twee mannen uit Tiel: Nouredine B. en Willem de R.

'Ik hoop dat u wilt inzien dat ik echt alleen met auto’s bezig ben. Ik ben dan ook niet voor niets aangehouden op de automarkt', zo spreekt drugsverdachte Willem de R. met tranen in zijn stem, maandagmiddag aan de rechtbank in Breda. 'Ik moet naar huis om de boel te redden', zo spreekt hij nogmaals.

Zijn woorden maken een zekere indruk. De rechtbank zal zijn voorarrest later-, aan het einde van de zittingsdag schorsen. Net zoals dat geldt voor de andere Tielse verdachte Nouredine B. Ze mogen de behandeling van hun zaak in vrijheid afwachten. De definitieve zitting daarvan zou weleens pas eind 2020 kunnen plaatsvinden, zo wordt maandag eveneens duidelijk.

Drugsafval

B. en De R. zijn beiden geboren en getogen in de regio Tiel, en beiden werkzaam in de autohandel. Het is 'enkel' die autohandel die de mannen aan elkaar verbindt, zo betogen hun advocaten in felle betogen aan de rechtbank van Breda.

Maar het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens. Volgens het OM Zeeland West-Brabant zouden de twee mannen uit het Rivierenland naast hun gedeelde liefde voor de autohandel een sleutelrol hebben gespeeld bij het runnen van een drugslab in het Brabantse Esch, bij Den Bosch. Zo zouden ze veelvuldig in contact hebben gestaan met ene H. In wiens woning te Esch juni 2019 een enorm drugslab wordt aangetroffen, naast de nodige hoeveelheid ‘drugsafval'.

Bewijs ziet justitie in de heimelijk opgenomen telefoongesprekken die de twee verdachten uit Tiel met deze man voerden. Zo zou op een van de gesprekken te horen zijn dat ‘Noor zo meteen naar beneden gaat.' Volgens justitie wordt daarmee Nourredine B., bedoeld. Hij zou zich op dat moment in het pand hebben bevonden, waar het drugslab gehuisvest was in de kelder.

Schoonzoon

Verdachte B. beweert overigens tijdens de zitting niet te weten wie deze 'H.' is, en nog nooit met hem gesproken te hebben, ondanks geluidsopnamen van juni vorig jaar waarop hij volgens het OM met hem in gesprek is. Wat hem zeker niet helpt in de beeldvorming is dat de politie bij hem in Tiel amfetamine heeft aangetroffen die van dezelfde soort zou zijn als werd geproduceerd in Esch.

Volgens justitie hebben maken de twee mannen deel uit van een criminele organisatie, waarbinnen ze zouden ze hebben samengewerkt met Paul G., die bekend staat als de schoonzoon van Klaas Otto.

Overigens zonder dat uit het dossier naar voren komt of de mannen uit Tiel deze Paul G. goed kenden.

'Zoals wel vaker in dit soort samenwerkingsverbanden hoeven niet alle spelers elkaar bij naam of voornaam te kennen,' zo oordeelt de officier van justitie daarover, daarbij erop wijzend dat er wel een aantal dwarsverbanden bestaan tussen de verdachten uit Tiel en de hoofdverdachte uit Bergen op Zoom.

Zo is de eigenaar van de drugslab-woning in Esch wel geobserveerd in gesprek met Paul G. Iemand die volgens het OM regelmatig afspraak met zijn contacten in een bosrijke omgeving bij Bergen op Zoom.

Kok

Ook zouden de twee autohandelaren uit Tiel hebben samengewerkt met een Duitse chemicus, die enige tijd woonachtig is geweest in Culemborg, wiens voorarrest al eerder dit jaar werd geschorst in verband met ziekte. Bij deze Duitser in diens verblijf werden bij een inval aantekeningen gevonden die samenhangen met het prepareren en ontwikkelen van een drugslab. De politie heeft waargenomen dat verdachte Willem de R. Deze vermoedelijke 'kok' rond reed in de regio, en hem afleverde op locaties waar hij gewenst was.

Hetze

De zaak rondom het drugslab in Esch kwam vorig jaar aan het rollen. Begin 2019 begint het OM de eerste observaties rondom een verdachtengroep die dan bestaat uit iets meer dan tien personen. De leidinggevende is volgens justitie de reeds genoemde Paul G. Een 35-jarige horlogehandelaar uit Bergen op Zoom. Hij wordt 'de schoonzoon' van Klaas Otto genoemd, gezien zijn verkering met de dochter van de oprichter van MC No Surrender.

Bij de zitting maandagmiddag aan de rechtbank van Breda zijn dan ook veel lieden uit de naaste omgeving van Otto en G. aanwezig. G. heeft het zichtbaar moeilijk tijdens de pro forma-behandeling. Voortdurend onderbreekt hij de officier van justitie om aan te geven dat het OM volgens hem een hetze tegen hem aan het voeren is.

Zodra de ondersteunende agenten hem naar zijn cel begeleiden kan hij het niet laten om nog even te roepen: 'Voor anderen, door anderen. Schrijf dat maar op in de media!” Daarmee doelend op de aangetroffen drugslabs en de mogelijke betrokkenheid van personen die justitie (nog) niet heeft opgepakt.

Kandinsky

Bewijs tegen hem - en ook tegen de twee Tielse verdachten - komt uit het zeer omvangrijk onderzoek Kandinsky dat met name is gebaseerd op heimelijk gemaakte geluidsopnamen bij de verdachten, en zogeheten OT-verslagen, observaties van rechercheurs op de plekken waar deze ‘criminele organisatie’ zich op hield. Maar ook loopt er een groot witwasonderzoek naar de bestedingen van Paul G. die wekelijks bestellingen en betalingen deed met zijn 'klokjes', dure merkhorloges van merken als Patek Philippe en Audemars Piquet.

Naast het opgerolde drugslab in Esch, waar middelen voor de productie van ecstasy en amfetamine werden aangetroffen, speelt ook een tweetal andere locaties een grote rol. Zo is er het ontmantelde drugslab in het Belgische Hechteld Eksel, waar in januari 2019 twee personen dood werden aangetroffen, vermoedelijk overleden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. De vondst van het stoffelijk overschot van deze twee Brabantse mannen vormde het startschot van het huidige onderzoek.

Ook is er een grote doorzoeking geweest in het Zeeuwse Rilland, waar vorig jaar juni, kort na de vondst van het drugslab in Esch een schuur werd aangetroffen met grondstoffen voor synthetische drugsproductie.