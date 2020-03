Alleen maar meer onduidelijkheid over granuliet, hoe schadelijk is het?

De hoorzitting in de Tweede Kamer over de stort van granuliet riep mogelijk meer vragen op, dan dat er antwoorden kwamen. De stort van granuliet in het zandwingebied Over de Maas bij Dreumel is omstreden en de vergunningverlening verliep schimmig.

Deskundigen waren het maandag in de kamer niet eens over de schadelijkheid van granuliet en met name de schadelijkheid van een toegevoegd chemisch middel.

Joop Harmsen, milieuchemicus van de Wageningen Universiteit, benadrukte dat bij een stort van 750.000 ton granuliet er straks toch ook 75.000 kilo van een mogelijk schadelijke stof in de bodem zit.

Hoogleraar Jan Wijbrands van de Vrije Universiteit van Amsterdam betoogde dat grond, in dit geval granuliet, altijd in enige mate vervuild is en dat dit in Nederland ook geaccepteerd is.

Veel belangstelling

De zitting met Tweede Kamerleden werd druk bezocht door mensen uit West Maas en Waal. Zondag werd nog actie gevoerd bij de zandwinlocatie door ruim 100 actievoerders.

Binnenkort houdt de Kamer een debat met de minister.

