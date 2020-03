Meer geld voor bestrijding jeukrups in Ede

Twee weken geleden maakte de gemeente haar plan van aanpak bekend. Met onder meer het bestrijdingsmiddel Xentari, rupsetende aaltjes, nestkastjes voor rupsetende vogels en goede voorlichting willen ze in Ede een nieuwe kriebelplaag in bedwang houden.

540.000 euro

Het gemeentebestuur heeft 540.000 euro gereserveerd om dit allemaal te kunnen betalen. In 2019 ging het om zo'n 450 duizend euro.

'We hopen dat door de komende jaren flink in te zetten op bestrijding en preventie, de kosten de jaren daarna zullen afnemen', zegt een woordvoerder. Het budget is nog niet definitief, de gemeenteraad er nog over besluiten. Donderdag wordt er over gesproken.

Te weinig begroot

Ede begrootte de afgelopen jaren veel te weinig geld voor de bestrijding van de kriebeldiertjes. De kosten lagen veel hoger dan het geld dat de gemeente ervoor opzij had gelegd. Nu wordt evenveel geld gereserveerd als dat de bestrijding kost, zodat de gemeente niet in de financiële moeilijkheden komt.

Aanstaande woensdag kunnen inwoners van de gemeente Ede gratis een nestkastje ophalen voor mezen - vogels die de rupsen eten. Ook wordt er meer informatie gegeven over de eikenprocessierups-bestrijding. Vanaf 13.30 uur is het Raadhuis in Ede geopend.

