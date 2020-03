'Intense en lange dag', zegt MH17-nabestaande na eerste zitting

'Een lange, intense dag', zo omschrijft Peter Bats uit Zutphen de eerste zittingsdag in het MH17-proces. Bats verloor bij de vliegramp zijn zoon Rowen (12). Hij volgde de zitting niet in het Justitieel Complex Schiphol, maar vanuit een speciale ruimte voor nabestaanden in Nieuwegein.

'Het is een goed begin, waarin netjes is uiteengezet wat er gaat gebeuren. Daar ben ik blij mee', vertelt Bats in de auto op weg naar huis. 'Het was een lange, intensieve zit. Ook door de aanwezigheid van andere nabestaanden was het een intense beleving.'

Het proces draait om drie Russen en een man uit Oekraïne. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014. De verdachten waren zoals verwacht niet aanwezig bij het strafproces. Wel laat een van hen zich vertegenwoordigen door Nederlandse advocaten.

Het Openbaar Ministerie verwacht op korte termijn in deze complexe zaak, waarvan het dossier 36.000 pagina's telt, geen nieuwe verdachten te vervolgen, schrijft de NOS.

Hoop op reactie

'Ik had misschien gehoopt op een reactie van één van de mannen, maar zover kwam het niet. Hopelijk gebeurt dat later alsnog. Mij is wel duidelijk dat de verdediging in een lastig parket zit', stelt Bats, die niet van plan is om iedere zittingsdag bij te wonen.

Dat er na jaren een start is gemaakt met het proces, doet de nabestaanden goed. 'Maar er komt ook weer een hele hoop boven. Ik ben nu redelijk leeg en ga het even laten bezinken.'

Morgen om 10.00 uur gaat het proces verder. Dan zal het Openbaar Ministerie toelichting geven op de de stand van zaken van het opsporingsonderzoek.

