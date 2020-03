Jan Henk Janssen benoemd tot directeur Laborijn

Jan Henk Janssen is benoemd tot algemeen directeur van de sociale dienst Laborijn. Sinds juni was hij al waarnemend directeur na het vertrek van Betty Talstra.

'Er zijn de afgelopen maanden veel veranderingen geweest en we zijn geconfronteerd met onszelf', zegt Janssen doelende op het rapport over de sociale dienst. 'We zijn geconfronteerd met de manier waarop we met onze klanten omgaan.'



'De afgelopen maanden heb ik mogen zien dat hier enorm veel verandering en verbetering in is gekomen. We hebben geprobeerd om medewerkers meer ruimte te geven, zodat zij er echt kunnen zijn voor de klant en de menselijke maat de boventoon kan voeren.'

Meer mensen aan het werk

Volgens Laborijn zijn er vorig jaar meer mensen aan het werk geholpen dan ooit. 'Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering bij Laborijn is nog nooit zo laag geweest', laat de sociale dienst in een verklaring weten.



Janssen wil het komend jaar met Laborijn verdere stappen zetten om als goede partner te fungeren naar inwoners. 'De afgelopen maanden heb ik mijn aandacht erg naar binnen moeten richten en de komende tijd wil ik gebruiken om kennis te maken met partners in de regio', zegt Janssen.

Thematafels

Eén van de ideeën die hij heeft is om thematafels te organiseren. 'Mensen kunnen elkaar ontmoeten, problemen kunnen worden verkend en we kunnen elkaar helpen.'