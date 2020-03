Alberto Stegeman legt zich niet neer bij boete om 'Bassie-en-Adriaan-achtige' nepbom

Alberto Stegeman gaat in beroep tegen de geldboete die hij maandag door de rechtbank kreeg opgelegd om de nepbom op de kazerne bij Oldebroek. 'Ik vind dat we als journalist binnen de lijntjes hebben getekend en een ernstige misstand hebben blootgelegd', zegt hij tegen Omroep Gelderland. De programmamaker zet in op vrijspraak.

Stegeman drong in 2018 voor zijn programma Undercover in Nederland de legerplaats op de Veluwe binnen en liet in de eetzaal een koffer achter met het 'explosief', dat bestond uit klei, draden, een telefoon en schroeven. Dat leidde tot een hoop onrust en de inzet van een groot aantal hulpdiensten.

'Beveiliging kost miljoenen'

De rechtbank in Zutphen legde Stegeman een boete van 2000 euro op en stelde dat er geen sprake was van 'journalistieke exceptie'. De programmamaker zou namelijk geen concrete informatie hebben gehad om te kunnen spreken over een misstand die hij aan de orde kon stellen.

Stegeman zegt in hoger beroep uit te willen leggen wat journalistieke exceptie is. 'Er worden miljoenen betaald om de beveiliging daar op orde te krijgen en als dat niet goed is, willen we daar aandacht aan besteden. Het koffertje was nodig om dit op de goede manier in beeld te brengen.'

‘Bassie-en-Adriaan-achtige’ nepbom

Stegeman had volgens justitie wel de kazerne mogen binnendringen om hiaten in de beveiliging aan te tonen, maar zou met de koffer met nepbom een stap te ver zijn gegaan. Had hij dan geen knuffel in de koffer kunnen doen? 'Dat vind ik niet. Als het een knuffel was geweest was niemand daar nog nieuwsgierig naar geweest.'

Bovendien was het meer een 'Bassie-en-Adriaan-achtige' nepbom, stelt hij. 'Wat in het hele dossier niet belangrijk is gemaakt, is dat er ook allerlei papieren van mij inzaten. Met mijn hoofd erop.'

'Ik verwacht geen bedankje van Defensie, maar ik vind wel dat ze blij mogen zijn met alle gaten in de voor- en achterkant van de beveiliging die inmiddels gedicht zijn door onze reportage. Blijkbaar zijn ze er niet blij mee, maar ik vind strafzaak in deze echt een beetje flauw en te ver gaan', aldus Stegeman.

'Verkeerd signaal'

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) laat weten teleurgesteld te zijn in het vonnis. 'Het is een heftige uitspraak. Stegeman is een integer journalist. Hij doet het om misstanden aan de kaak te stellen en nooit om onnodige schade te veroorzaken. We vinden dit een verkeerd signaal', zegt algemeen secretaris Thomas Bruning van de vakbond.

