Verduistering met pasje van de Makro, gaat om duizenden euro's

De verdachte voelde zich helemaal op zijn plek op de school in Harreveld en schrok van de beschuldigingen van de directie, verklaarde hij maandagmorgen voor de rechtbank in Zutphen: 'Ik werd geconfronteerd met iets waarvan ik me niet bewust was dat dat allemaal aan de hand was.'

Schuldsanering

Hij zou in de periode van 1 november 2015 tot en met 30 september 2016 voor 60.000 euro aan spullen achterover hebben gedrukt, maar in september 2017 bij een eerste rechtszaak was die eis gehalveerd. En maandagochtend stelde de officier van justitie Rasing de eis opnieuw bij: 10.000 euro.

De verdachte werkte voor 0,9 fte op de scholengemeenschap voor speciaal onderwijs en kon fulltime aan het werk. Vanwege een reorganisatie kon er geen nieuw personeel worden aangenomen. Aan extra salaris had hij niet zoveel op dat moment, omdat hij vanwege een eerder faillissement nog in de schuldsanering zat en er beslag zou worden gelegd op de extra verdiensten.

Makro-pas

Daarop kwam de school met een bijzondere constructie: de voormalige docent mocht met een Makro-pas van school niet alleen spullen halen voor de school, maar ook voor zichzelf. Volgens de school ging het om een maandelijks bedrag van 250 euro voor privé-gebruik, volgens de ex-docent om 350 euro. Er waren op de school drie Makro-passen in omloop en leende hij de - weliswaar naamsgebonden - pas meerdere malen uit aan collega's, vertelde de verdachte.

De facturen van de Makro gingen via een automatische incasso, benadrukte de verdachte, die evenals de school niets registreerde. Daarom bleef het vooral bij aantijgingen en de verdachte wist zich de details niet te herinneren. 'Daarom komt er weinig concreets naar voren', erkende de officier van justitie. 'Het kan zijn dat hij het echt niet meer weet, maar aannemelijk is het niet. Hij heeft willens en wetens bedragen voor zichzelf toegeëigend.'

Door de ondergrens

Advocaat Huisman van de verachte was des duivels over de gang van zaken bij het OM en de rechtbank: 'Dit is een frustrerend dossier. Het is een bron van onoverzichtelijkheid. Ik heb keer op keer gevraagd naar de vooruitgang, maar heb nooit een antwoord gekregen. Qua fatsoen is dit ver door de ondergrens.'

Officier Rasing erkende tot tweemaal toe een mail van Huisman onbeantwoord te hebben gelaten, 'want ik was volop bezig met de mensen van de politie. Alles wat mis kon gaan is misgegaan en daarom duurde het langer. Ik trek het me zeker aan dat de zaak anderhalf jaar heeft stilgelegen.' Hij eiste een werkstraf van 80 uur.

'Reinste belastingfraude'

Huisman pleitte voor vrijspraak. 'Van 60.000 euro naar 30.000 euro en 10.000 euro, dat komt niet betrouwbaar over', stelde de advocaat, die de constructie met de Makro-pas als 'dubieus' bestempelde. Na afloop repte hij van 'reinste belastingfraude'.

De verdachte is inmiddels bedrijfsleider bij een restaurant in Hengelo. 'Ik heb een keiharde les gehad. Je kunt tegen dingen aanlopen zonder het zelf zien aan te komen, omdat het niet zwart op wit staat. Daarom zet ik nu elke afspraak op papier.'

De uitspraak volgt maandag 23 maart.