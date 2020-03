Antwoorden jubileumquiz: vrijdag 13 maart

Vraag 1: Vanaf de komst van de euro op 1 januari 2002 was de gulden geen wettig betaalmiddel meer. Maar tot 1 januari 2007 was het wel mogelijk om guldenmunten bij De Nederlandsche Bank in te leveren. Omroep Gelderland start in 2006 de guldenactie. Een groot succes, Veel Gelderlanders gaat thuis op zoek naar muntjes en levert die in. Hoeveel euro is er in totaal met deze actie opgehaald?

Antwoord: € 220.000

Vraag 2: Sandrina Hadderingh is de huidige hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Met haar aantreden in 2019 had Omroep Gelderland een primeur. Waarom?

Antwoord: Hadderingh is de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van alle regionale omroepen in Nederland

Vraag 3: Frits Bom presenteerde verschillende programma’s voor Omroep Gelderland. Welk programma presenteerde hij niet?

Antwoord: Hallo Gelderland

Vraag 4: Willem te Molder (op de foto hieronder links) is bekend van het radiospelletje Verblijfplaats Onbekend. Daarnaast is hij bekend als bassist en zanger bij een band. Welke?

Antwoord: Boh Foi Toch

Vraag 5: Bennie Jolink en Jan Manschot van de band Normaal hebben een seizoen een programma gepresenteerd op Radio Gelderland. Hoe heette dit middagprogramma?

Antwoord: Superzondag