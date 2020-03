Zestien zorgcliënten krijgen eigen woning in Arnhem

Zestien zorgcliënten krijgen een zelfstandige woonruimte in de wijk Arnhemse Allee, onder meer in de Fluweelboomstraat. Zorgverlener Siza gaat deze pilot voor drie jaar draaien, meldt het stadsbestuur. De cliënten krijgen nu nog zorg in de instelling waar ze verblijven.

De gemeente wil steeds meer cliënten van verzorging in een instelling naar zelfstandigheid bewegen. In deze wijk is Volkshuisvesting woningen aan het opknappen, en wil een deel daarvan met een maatschappelijk doel laten bewonen. De nieuwe bewoners gaan de woningen zelf huren.

Het gaat onder meer om mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een stoornis in het autismespectrum. Ze ontvangen zorg in hun nieuwe onderkomen, die in de loop van tijd moet worden afgebouwd.

Kostenbesparing

Deze zorgvorm moet ook een kostenbesparing opleveren. Of die haalbaar is, hangt er vooral vanaf of het streven om deze cliënten zelfstandig te laten wonen reëel blijkt te zijn. En van de mate waarin de zorg die zij ontvangen daadwerkelijk kan worden afgebouwd.

Omwonenden zijn via een flyer op de hoogte gesteld van de komst van hun nieuwe wijkgenoten.