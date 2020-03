Tiel wil doorzetten met woningen voor mensen met psychische problemen

De gemeente moet er alles aan doen om het woonproject voor mensen met psychische problemen aan de Schaarsdijkweg in Tiel tot stand te brengen. Die oproep doet wethouder Marcel Melissen. Volgens hem is dit het moment om door te zetten met het wijkje 'Anders Wonen' op deze locatie.

Tiel is al jaren op zoek naar een locatie voor maximaal zes kleine woninkjes voor deze doelgroep. Het gaat om mensen die door psychische problematiek niet in een reguliere wijk of in een huis voor beschermd wonen kunnen verblijven. Zij kunnen daar overlast veroorzaken en verder in de knoop raken. Op een meer afgelegen locatie kunnen zij met begeleiding van zorgverleners rustig wonen.

Alweer protest

Op eerder gekozen locaties in de gemeente kwam zoveel verzet dat Tiel ervan afzag. Uit een onderzoek naar mogelijke andere locaties is uiteindelijk de hoek van de Schaarsdijkweg en de Lingeweg naar voren gekomen. Dit is nu een maisveld aan de uitvalsweg van de wijk Passewaaij, tegenover de nieuwe wielerbaan en busbedrijf Krol.

Ook voor deze locatie klinkt weer protest. Zo is er een petitie in het leven geroepen die inmiddels ondertekend is door zo'n 430 mensen. De opstellers van de petitie vinden het geen geschikte plek, omdat het aan een drukke fiets- en wandelroute ligt.

'Ook positieve geluiden'

Maar tijdens een recente avond voor aanwonenden klonken ook hele positieve geluiden, meldt wethouder Melissen. Met name vanuit de woonvereniging Thedinghsweert. Dat zijn samen met enkele bewoners van de Lingeweg, de enige omwonenden van deze locatie.

'Er is altijd weerstand', zegt Melissen. 'Maar we hebben een hele positieve avond gehad. Er zijn suggesties gedaan om het project mooi in te passen, bijvoorbeeld in een leuk bos. De bewoners van Thedinghsweert wilden ook meedenken om, samen met de bewoners van Anders Wonen, het beheer hiervan te doen.'

De wethouder vindt de suggesties erg motiverend en doet een klemmend beroep op de politiek om het project nu ook echt te realiseren. 'Laten we alsjeblieft op deze plek doorgaan want als dat niet lukt, zijn we wel door onze locaties heen. We moeten ons inzetten om het mogelijk te maken.'

Op welke termijn de woningen ook daadwerkelijk kunnen verrijzen, is nog niet bekend. Er lopen onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging die nodig is. Tegen deze wijziging kunnen ook weer bezwaren worden ingediend.

