Marvin weet het zeker: hij is de mooiste man van Nederland

Marvin Asoro uit Arnhem kan binnenkort zomaar eens de mooiste man van het universum zijn. Hij doet namelijk mee met de Man of the Universe-verkiezing. En om dat te bereiken zet hij zelfs zijn geliefde vechtsport opzij.

Marvin is nu ongeveer drie jaar model en hij is nu gevraagd mee te doen aan de verkiezing voor 'mister tourism' en 'Man of the Universe'. In de Nederlandse voorronde moet hij ervoor zorgen dat hij wint, want dan kan hij Nederland vertegenwoordigen in de Filipijnen en Maleisië.

'Het is hartstikke gaaf dat ik Nederland mag vertegenwoordigen, want ik ga hem gewoon winnen. Er doen geweldige andere jongens mee, maar ik denk dat ik hem win. Dat zelfvertrouwen is natuurlijk ook wel nodig.'

Donkere huid en sproeten

Marvin is geen stereotype Nederlander, zo vindt hij zelf. 'Door mijn vader ben ik half Afrikaans. Daardoor heb ik een donkere huid. Daarbij heb ik ook nog sproeten. Ik denk dat mij dat heel uniek maakt.'

Maar zoals bij elke verkiezing draait het niet alleen maar om mooi zijn. Marvin werkt in de gehandicaptenzorg en wil internationaal ook graag aandacht vragen voor de hulp aan gehandicapten. 'Ik hoop dat ik met mijn boodschap meer mensen vrijwilliger kan maken. Wij moeten echt meer naar die mensen omkijken en minder met onszelf bezig zijn.'

Kickboksen

Marvin gaat in mei met 10 mannen uitvechten wie er voor Nederland mag uitkomen. Vechten doet hij sowieso wel eens, aangezien hij aan kickboksen doet. 'Ook wedstrijden ja, maar die heb ik momenteel op een laag pitje gezet. Want ik krijg wel eens trappen in mijn gezicht en ik heb natuurlijk niks aan beschadigingen in mijn gezicht.'

