Zorginstelling gaat stapje verder om corona: 'Terug uit Noord-Italië? Blijf thuis!'

Het RIVM adviseert mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben, om contact met anderen zoveel mogelijk te beperken.

Zondag werd bekend dat hele provincies van Noord-Italië in quarantaine zijn. 'Je weet dat daar een groep mensen aanwezig is en weer terugkomt. De vraag is hoe je daar verstandig mee omgaat. Dan kun je afwachten, of zelf proactief maatregelen nemen', zegt een woordvoerder van Sensire.

Verhoogd risicoprofiel

Sensire is met zo'n 6.000 klanten naar eigen zeggen de grootste zorgorganisatie van de Achterhoek en de Liemers en heeft 16 locaties in onze provincie. Het beleid is aangescherpt op advies van de eigen infectiepreventiecommissie.

'Een groot deel van onze klanten en bewoners heeft een verhoogd risicoprofiel. Al onze maatregelen zijn erop gericht om hen zoveel mogelijk te beschermen', zegt de woordvoerder.

Zie ook: 28 coronabesmettingen in Gelderland

Het verzoek om twee weken thuis te blijven geldt voor de verpleeghuiszorg en thuiszorg. Niet voor de jeugdgezondheidszorg van Yunio, omdat 'ouders en kinderen onder een ander risicoprofiel vallen'.

Zorg niet in gevaar

Sensire wil met de maatregel vooral duidelijkheid creëren. 'Zo is voor iedereen duidelijk waar ze aan toe zijn. Voor bezoekers is het vaak een lastige afweging of ze wel of niet moeten komen, als ze bijvoorbeeld snotterig zijn.'

De woordvoerder weet nog niet hoeveel medewerkers er afgelopen dagen uit Noord-Italië zijn teruggekomen en nu dus twee weken thuis moeten blijven. 'Maar de schoolvakanties waren vorige week al voorbij, een grote groep is toen al teruggekomen. Het gaat dus niet om aantallen die de zorg in gevaar kunnen brengen.'

Luister naar het gesprek met de woordvoerder van Sensire op Radio Gelderland:

In onze provincie zijn zover bekend nu 28 coronabesmettingen. Landelijk zijn er officieel 321 patiënten positief getest, van wie er drie zijn overleden.

Zie ook: Dossier Coronavirus in Gelderland