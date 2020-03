'Er is niets van over', brasserie in Apeldoorn afgebroken na verwoestende brand

Achter het brandweerlint staat ook de uitbater van de brasserie en een deel van zijn familie naar de rokende puinhoop te kijken. 'Er is niets van over', zegt de man bedroefd. Metershoge vlammen legden het pand aan de Jachtlaan volledig in de as.

Beelden van de verkoolde resten (tekst gaat verder onder de video):

'Gistermiddag hebben we nog een leuke jazzmiddag met senioren gehad', blikt de uitbater terug. 'Om een uur of zes was de hele zaak leeg en zijn we naar huis gegaan. En toen werd ik vannacht gebeld. Ik ben even wezen kijken maar niet te lang want ik moest vanmorgen al weer vroeg voor behandeling in het ziekenhuis zijn.'

Wordt de brasserie herbouwd?

De uitbater is niet de eigenaar. Hij kan daarom niet zeggen of de brasserie herbouwd wordt. De tennisclub die ook op het terrein ligt, heeft weinig te lijden van de brand.

'Daar gebeurt niet zoveel meer. Er wordt af en toe recreatief een balletje geslagen maar het is geen drukke club. De meeste mensen kwamen hier voor de brasserie.'

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

